"Brate, samo 2019. im nestalo 7 kavača. Nijednog ne nađoše. Ma i nema dokaza da nađu. To je nerasvetljen zločin što bi rekli", navodno je jedna od poruka koja proizlazi iz presretnute Skaj aplikacije koju su koristili pripadnici škaljarskog klana, protiv kojih je sada pokrenuta istraga padom trojice njihovih plaćenih egzekutora.

Podsetimo, među likvidiranima su "kralj kocke" Slobodan Šaranović, Leskovčanin Ilija Krstić, "kavčani" Željko Bulatović, Marko Sjekloća, Siniša Vlahović i Davor Prelević. Međutim, o nekim od pomenutih likvidacija, u javnosti se do danas ništa nije znalo, s tim da, kako se sumnja, tela nekih od njih nisu ni pronađena.

Alan Kožar

Skaj razotkrio

Pripadnici škaljarskog klana navodno su putem Skaj aplikacije slali detalje o počinjenima ubistvima, kao i o tome šta su radili sa telima ubijenih. Navodno se godinama ništa nije znalo o sudbini žrtava, a šokantna činjenica je i ta što u presretnim porukama, "škaljarci" spominju i sedmu osobu od kojih, kako se sumnja, i dalje nema ni traga.

- A moj brate kako sam ih ja zakopao, uh. A moj brate i za smešne pare. I to ubice, ljude, ne budale. To je teško otkrit. Nanjušiće ga neka lisica. A niko nikad zapamti. Ne može to ništa. Policija je tu nemoćna - neke su od presretnutih poruka, ispod čega se dodaje:

- Brate, samo 2019. im nestalo 7 kavača. Nijednog ne nađose. Da brate. To je tesko nać. Ma i nema dokaza da ga nađu. Ko ga ubio, okle znaju. Ne znaju. To je nerasvijetljen zlocin što bi rekli.

Stefan Đukić

"Škaljarac" Stefan Đukić Mandić koji se inače nalazi u zatvoru u Kijevu zbog pokušaja ubistva šefa kavčana Radoja Zvicera, u jednoj od poruka čak priznaje svojim saradnicima da je samo on za 7 meseci izvršio 6 ubistava.

- A brate u 6 komada me ima za 7 meseci priča priče ludak brate to se snimi teren postavi se i čim se pojavi diže se no ti njegovi su za ništa. A dobili su 20 hiljada za drtinu proverio sve i sve su potrošili. Ja sam srcem išao ovo sad od omladine neće niko da mrdne svi oće na poruke a kad treba da se krene niđe niko - navodno je pisao Stefan Đukić Mandić.