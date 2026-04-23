"BRATE, SAMO 2019. IM NESTALO 7 "KAVČANA", A NIJEDNOG NE NAĐOŠE" Od Skaj prepiske "škaljaraca" podilazi jeza: A moj brate, zakopao sam ih za smešne pare!
"Brate, samo 2019. im nestalo 7 kavača. Nijednog ne nađoše. Ma i nema dokaza da nađu. To je nerasvetljen zločin što bi rekli", navodno je jedna od poruka koja proizlazi iz presretnute Skaj aplikacije koju su koristili pripadnici škaljarskog klana, protiv kojih je sada pokrenuta istraga padom trojice njihovih plaćenih egzekutora.
Podsetimo, među likvidiranima su "kralj kocke" Slobodan Šaranović, Leskovčanin Ilija Krstić, "kavčani" Željko Bulatović, Marko Sjekloća, Siniša Vlahović i Davor Prelević. Međutim, o nekim od pomenutih likvidacija, u javnosti se do danas ništa nije znalo, s tim da, kako se sumnja, tela nekih od njih nisu ni pronađena.
- Nedavno hapšenje trojice egzekutora klana, pokrenuta je istraga zbog stvaranja kriminalne organizacije i četiri teška ubistva čijim izvršenjem je ubijeno šest osoba. Predmet istrage je to što su okrivljeni, u periodu od 2017. do 2019. godine, sa sada pokojnim Zijadom Nurkovićem, Edmondom Mustafom i Damirom Hodžićem postali pripadnici kriminalne organizacije koju su organizovali pokojni Alan Kožar i Mile Radulović - podseća izvor i dodaje da su uhapšeni Mališa Bubanja, Predrag Peđa Đuričković i Lazar Klakor, za koje se veruje da su učestvovali u ubistvima pripadnika suparničkog kavačkog klana.
Skaj razotkrio
Pripadnici škaljarskog klana navodno su putem Skaj aplikacije slali detalje o počinjenima ubistvima, kao i o tome šta su radili sa telima ubijenih. Navodno se godinama ništa nije znalo o sudbini žrtava, a šokantna činjenica je i ta što u presretnim porukama, "škaljarci" spominju i sedmu osobu od kojih, kako se sumnja, i dalje nema ni traga.
- A moj brate kako sam ih ja zakopao, uh. A moj brate i za smešne pare. I to ubice, ljude, ne budale. To je teško otkrit. Nanjušiće ga neka lisica. A niko nikad zapamti. Ne može to ništa. Policija je tu nemoćna - neke su od presretnutih poruka, ispod čega se dodaje:
- Brate, samo 2019. im nestalo 7 kavača. Nijednog ne nađose. Da brate. To je tesko nać. Ma i nema dokaza da ga nađu. Ko ga ubio, okle znaju. Ne znaju. To je nerasvijetljen zlocin što bi rekli.
"Škaljarac" Stefan Đukić Mandić koji se inače nalazi u zatvoru u Kijevu zbog pokušaja ubistva šefa kavčana Radoja Zvicera, u jednoj od poruka čak priznaje svojim saradnicima da je samo on za 7 meseci izvršio 6 ubistava.
- A brate u 6 komada me ima za 7 meseci priča priče ludak brate to se snimi teren postavi se i čim se pojavi diže se no ti njegovi su za ništa. A dobili su 20 hiljada za drtinu proverio sve i sve su potrošili. Ja sam srcem išao ovo sad od omladine neće niko da mrdne svi oće na poruke a kad treba da se krene niđe niko - navodno je pisao Stefan Đukić Mandić.
Inače, Stefan Đukić Mandić je uhapšen u Ukrajini 2020. godine i od tada se nalazi u pritvoru. Osumnjičen je da je učestvovao u neuspelom atentatu na Radoja Zvicera, vođu kavačkog klana.