Slušaj vest

Hapšenjem trojice pripadnika škaljarskog klana, Predraga Peđe Đurišića, Mališe Bubonje i Lazara Klakora, kojima su lisice na ruke stavljene u utorak u velikoj akciji u Baru i Tivtu, crnogorska policije je rasvetlila čak šest likvidacija koje su počinjene 2017, 2018. i 2019. godine, a među žrtvama je i državljanin Srbije, Ilija Krstić.

Kako se sumnja, Krstić je bio pripadnik kavačkog klana, koji je u ratu sa škaljarskim klanom od 2014. godine, a detaljnije o ratu zavađenih klanova pročitajte u OVOM TEKSTU.

Foto: Printscreen

- Sumnja se da je Krstić namamljen, mučen, likvidiran i potom zazidan u kotorsku tvrđavu! Telo je pronađeno tek šest godina nakon zločina - navodi izvor i dodaje da je Leskovčanin namamljen u Budvu pričom o tome da treba likvidira Marka Ljubišu Kana, koji važi za jednog od visokopozicioniranih pripadnika škaljarskog klana.

Marko Ljubiša Kan Foto: Filip Filipovic/Adria

- Međutim, pod dolasku u Budvu, Leskovčanin upada u zamku "škaljaraca" - kaže izvor.

Kako se navodi u dokumentima crnogorskih istražitelja, sumnja se da je Leskovčanin ubijen u proleće 2019. godine na teritoriji Budve, a da je njegovo telo sakriveno na teritoriji Kotora.

- Osumnjičeni Stefan Đukić Mandić, Vuk Lakićević, Lazar Klakor, Stefan Janković i Tripo Ivović su neutvrđenog dana krajem maja i početkom juna 2019. na teritoriji Budve svesno doprineli izvršenju ubistva Ilije Krstića iz Leskovca. Koristeći poznanstvo sa njim, osumnjičeni Lakićević je stupio u kontakt sa Krstićem i obmanom ga namimaio da dođe u iznajmljeni stan u Budvi gde bi, navodno, boravio u cilju priprema lišenja života Marka Ljubiše Kana - navodi se u istrazi.

Stefan Đukić Foto: Printscreen

Kako se dalje dodaje, po dolasku u stan sa Đukić Mandićem i Stefanom Jankovićem, oteli su Krstića kada su od njega silom iznuđivali informacije o delovanju kavačkog klana, čiji je Krstić bio pripadnik.

- Zatim su ga sa Klakorom i Ivovićem odveli u Kotor, gde je ubijen. U tvrđavi Grabovac u Kotoru pokušali su da zapale njegov leš, a potom su ga sakrili u bistijerni tvrđave i izbetinorili ulaz u bistijernu - navode izvori. Inače, bistijerna je stari kameni, podzemni rezervoar za vodu koji je predstavljao ključni deo sistema za snabdevanje vodom.

Foto: Shutterstock

Posmrtni ostaci likvidiranog Ilije Krstića, kako navode, pronađeni su 19. maja prošle godine.

Podsetimo, zločini "škaljaraca" otkriveni su na osnovu Skaj komunikacija i razgovora koje su pripadnici tog klana vodili u vreme izvršenje ovog, ali i ostalih krivičnih dela. Takođe, pre nego što je likvidiran 2024. godine u Baru, Edmpond Mustafa, pripadnik škaljarskog klana, je u tužilaštvu do detalja ispričao sve što zna u tim ubistvima.

Kako su preneli crnogoski mediji, trojici "škaljaraca" koji su uhapšeni u utorak, pored ubistva Ilije Krstića iz Leskovca, na teret se stavljaju i ubistva Slobodana Šaranovića, Marka Sjekloće, Željka Bulatovića, Marka Sjekloće, Siniše Vlahovića i Davora Prelevića.

- Sumnja se da su ubistva Bulatovića i Sjekloće počinjena nakon otmice Leskovčanina Ilije Krstića, koji im je posle jezivog mučenja i torture priznao da ta dvojica njegovih saradnika iz kavačkog klana spremaju likvidacije "škaljaraca" - objašnjava izvor.

Alan Kožar Foto: Privatna Arhiva

Inače, uhapšeni Đuričković, Bubonja i Klakor označeni su egzekutorima i navodno su bili pripadnici barske ćelije škaljarskog klana koju je predvodio Alan Kožar. Kožar je, podsetimo, likvidiran 2020. godine na Krfu i zbog njegovog ubistva sudi se Veljku Belivuku, Darku Šariću i pripadnicima kavačkog klana.