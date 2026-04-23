ŠKALJARCI ZAZIDALI LESKOVČANINA U KOTORSKU TVRĐAVU! Jeziva istina isplivala posle hapšenja trojice egzekutora u Crnoj Gori!
Hapšenjem trojice pripadnika škaljarskog klana, Predraga Peđe Đurišića, Mališe Bubonje i Lazara Klakora, kojima su lisice na ruke stavljene u utorak u velikoj akciji u Baru i Tivtu, crnogorska policije je rasvetlila čak šest likvidacija koje su počinjene 2017, 2018. i 2019. godine, a među žrtvama je i državljanin Srbije, Ilija Krstić.
Kako se sumnja, Krstić je bio pripadnik kavačkog klana, koji je u ratu sa škaljarskim klanom od 2014. godine, a detaljnije o ratu zavađenih klanova pročitajte u OVOM TEKSTU.
- Sumnja se da je Krstić namamljen, mučen, likvidiran i potom zazidan u kotorsku tvrđavu! Telo je pronađeno tek šest godina nakon zločina - navodi izvor i dodaje da je Leskovčanin namamljen u Budvu pričom o tome da treba likvidira Marka Ljubišu Kana, koji važi za jednog od visokopozicioniranih pripadnika škaljarskog klana.
- Međutim, pod dolasku u Budvu, Leskovčanin upada u zamku "škaljaraca" - kaže izvor.
Kako se navodi u dokumentima crnogorskih istražitelja, sumnja se da je Leskovčanin ubijen u proleće 2019. godine na teritoriji Budve, a da je njegovo telo sakriveno na teritoriji Kotora.
- Osumnjičeni Stefan Đukić Mandić, Vuk Lakićević, Lazar Klakor, Stefan Janković i Tripo Ivović su neutvrđenog dana krajem maja i početkom juna 2019. na teritoriji Budve svesno doprineli izvršenju ubistva Ilije Krstića iz Leskovca. Koristeći poznanstvo sa njim, osumnjičeni Lakićević je stupio u kontakt sa Krstićem i obmanom ga namimaio da dođe u iznajmljeni stan u Budvi gde bi, navodno, boravio u cilju priprema lišenja života Marka Ljubiše Kana - navodi se u istrazi.
Kako se dalje dodaje, po dolasku u stan sa Đukić Mandićem i Stefanom Jankovićem, oteli su Krstića kada su od njega silom iznuđivali informacije o delovanju kavačkog klana, čiji je Krstić bio pripadnik.
- Zatim su ga sa Klakorom i Ivovićem odveli u Kotor, gde je ubijen. U tvrđavi Grabovac u Kotoru pokušali su da zapale njegov leš, a potom su ga sakrili u bistijerni tvrđave i izbetinorili ulaz u bistijernu - navode izvori. Inače, bistijerna je stari kameni, podzemni rezervoar za vodu koji je predstavljao ključni deo sistema za snabdevanje vodom.
Posmrtni ostaci likvidiranog Ilije Krstića, kako navode, pronađeni su 19. maja prošle godine.
Podsetimo, zločini "škaljaraca" otkriveni su na osnovu Skaj komunikacija i razgovora koje su pripadnici tog klana vodili u vreme izvršenje ovog, ali i ostalih krivičnih dela. Takođe, pre nego što je likvidiran 2024. godine u Baru, Edmpond Mustafa, pripadnik škaljarskog klana, je u tužilaštvu do detalja ispričao sve što zna u tim ubistvima.
Kako su preneli crnogoski mediji, trojici "škaljaraca" koji su uhapšeni u utorak, pored ubistva Ilije Krstića iz Leskovca, na teret se stavljaju i ubistva Slobodana Šaranovića, Marka Sjekloće, Željka Bulatovića, Marka Sjekloće, Siniše Vlahovića i Davora Prelevića.
- Sumnja se da su ubistva Bulatovića i Sjekloće počinjena nakon otmice Leskovčanina Ilije Krstića, koji im je posle jezivog mučenja i torture priznao da ta dvojica njegovih saradnika iz kavačkog klana spremaju likvidacije "škaljaraca" - objašnjava izvor.
Inače, uhapšeni Đuričković, Bubonja i Klakor označeni su egzekutorima i navodno su bili pripadnici barske ćelije škaljarskog klana koju je predvodio Alan Kožar. Kožar je, podsetimo, likvidiran 2020. godine na Krfu i zbog njegovog ubistva sudi se Veljku Belivuku, Darku Šariću i pripadnicima kavačkog klana.
Uhapšenim pripadnicima klana, Predragu Đuričkoviću, Mališi Bubonji i Lazaru Klakoru određen je pritvor nakon saslušanja u podgoričkom tužilaštvu.