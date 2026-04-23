Krsto Vujić (44), pripadnik škaljarskog klana, ranjen je u utorak u Barseloni, a potom je preminuo od zadobijenih povreda. U trenutku pucnjave, oko 16 časova, sedeo je na terasi kafića u društvu žene i deteta, dok su se u lokalu nalazili i drugi gosti. Nakon ranjavanja, u teškom stanju prebačen je u bolnicu, gde mu se stanje u subotu naglo pogoršalo, a oko 23 časa je preminuo.

Krsto Vujić ubijen je naočigled porodice, a istraga ukazuje na nastavak krvavog obračuna kriminalnih klanova i moguće dalje širenje sukoba iz regiona na ulice širom Evrope. O tome šta stoji iza ove likvidacije i da li se kriminalni obračuni sa Balkana prelivaju van granica regiona, razgovarao je novinar Luka Šindik sa Rajkom Nedićem, odgovornim urednikom Kurira.

Već dugo na meti "kavčana"

- Krsto Vujić je bio visoko rangirani član škaljarskog klana i prema optužnicama u Crnoj Gori, ali i prema brojnim istragama koje su sprovodile policije u regionu i na svetskom nivou, u okviru kriminalne grupe koja se tereti za trgovinu narkoticima iz Južne Amerike. Konkretno, Krsto Vujić je već duže vreme bio na meti kavačkog klana. Pretpostavlja se da je taj rat dva klana odneo preko 80 žrtava za više od 10 godina i da je upravo počeo i u Španiji zbog svađe oko kokaina i nestanka jednog tovara kokaina. Taj rat je danas došao do neslućenih razmera - ističe Nedić.

Nedić ocenjuje da se ne radi samo o borbi za tržište i novac, već i o svojevrsnoj krvnoj osveti koja je u Crnoj Gori poprimila oblik "mini građanskog rata", gde strada veliki broj ljudi, a razbijaju se porodične i kumovske veze, ostavljajući brojne porodice zavijene u crno.

Eskalacija u Barseloni

Nedić navodi da je do napada došlo usred dana, kada su napadači prvo nožem napali žrtvu i naneli mu povrede vrata, zatim su u njega ispalili više hitaca iz pištolja i potom pobegli, nakon čega je nekoliko dana kasnije preminuo, iako je, kako ističe, preživeo sam atentat i pucnjavu, kasnije su nastale komplikacije od zadobijenih povreda koje su dovele do smrti.

- Oni su došli do tog nivoa da čak i stari kodeksi, gde se takve pucnjave i sačekuše odrađuju pod drugim okolnostima, više ne važe. Videli smo najmanje deset slučajeva gde se to dešavalo u prisustvu njihovih porodica, čak i trudnica i maloletne dece. Upravo je Krsto Vujić, zvani "Terminator", koji je više puta izbegao atentate, stradao praktično u centru Barselone u jednom kafiću za koji se tvrdi da ga je držao jedan odbegli član Balkanskog kartela. On je, kao i ostali, tu potražio svoj mir, sklonio se i bezbrižno sedeo. Pretpostavlja se da je tu dolazio svakog dana sa porodicom, iako je bio na dugogodišnjoj poternici crnogorskih vlasti zbog optužbi za učešće u ubistvu Šćepana Roganovića, što mu očigledno nije predstavljalo problem da se slobodno kreće po Španiji - kaže Nedić.

Kontroverze oko identiteta

Nedić podseća da je Vujić u Crnoj Gori ranije bio meta najmanje tri napada, uključujući i situacije u kojima su napadači pucali u njegovoj blizini dok je bio sa porodicom, kao i slučaj postavljanja bombe kada je bio sa sinom. Takođe navodi da je u Kotoru na šetalištu ranjen u jednom od ranijih pokušaja likvidacije, nakon čega je još jednom napadnut i pogođen hicima.

Dodaje i da je, prema nezvaničnim informacijama, Vujić pre nekoliko meseci navodno bio uhapšen u Švajcarskoj, ali je došlo do neobične situacije kada su švajcarske vlasti kontaktirale crnogorske istražitelje. Tada je delegacija crnogorskog MUP-a, kako se navodi, tri puta proveravala identitet osobe koja je bila uhapšena i zaključila da se ne radi o Krstu Vujiću.

