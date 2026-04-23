Veći deo kuće porodice Radosavljević u Šljivovu kod Aleksandrovca izgoreo je u požaru koji je izbio 13. septembra 2023. godine, a u tom trenutku u kući se nalazila nepokretna Zorica Radosavljević, koja je pukom srećom izbegla smrt, dok su njena kolica potpuno izgorela. O teškim uslovima u kojima žive i nizu nesreća koje su ih zadesile za „Crnu hroniku“ govorio je njen sin Miloš Radosavljević.

Teška bolest majke i posledice medicinskih intervencija

Miloš Radosavljević navodi da su njegovi roditelji godinama tražili pomoć lekara, uključujući i intervencije u Kruševcu, gde je, kako tvrdi, tokom vađenja koštane srži došlo do trajnog oštećenja, a potom i do dodatnih komplikacija nakon konsultacija sa drugim lekarom, pri čemu je, prema njegovim rečima, oštećen i centar za ravnotežu, nakon čega je njegova majka ostala nepokretna.

On ističe da za nastale komplikacije niko nije odgovarao, uprkos brojnim pokušajima lečenja, navodeći da su je vodili kod različitih lekara i u banje širom zemlje, uključujući i Beograd, ali da, kako kaže, nijedan tretman nije doneo poboljšanje.

Požar koji je uništio dom

To nije jedina nesreća sa kojom su se Miloš i njegova porodica suočili, jer je 2023. godine izbio požar u kojem je njegova majka pukom srećom preživela:

- Nama se kuća zapalila 2023. godine, kada je došlo do problema sa instalacijama, neka žica je varničila i došlo je do požara. Počelo je iz kupatila, i kada je vatra krenula, moja supruga, koja je tada bila tu, vikala je da se izbavi majka. Požar se proširio, a sreća je što su komšije uspele da je izvuku iz kuće da ne bi bilo ono najgore.

Nakon požara, pomoć koju su dobili bila je minimalna, a situacija u kojoj žive i dalje je teška.

- Od opštine smo dobili 50.000 dinara, i to u dva dela po 25.000, i ništa više. Jedino nam se javila fondacija iz Kraljeva "Pomozi srcem", koja se trudi da se skupe sredstva da obnovimo kuću - ističe Miloš.

