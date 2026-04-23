Nastavnik fizičkog vaspitanja i karate trener Srećko Ćirić Srele (49) brutalno je ubijen u Padinskoj Skeli pre 13 godina, a njegov slučaj tada je mesecima potresao Beograd.

U aprilu 2013. godine Srećko Ćirić je, prema navodima istrage, najpre mučen, a zatim ubijen. Njegovo telo pronađeno je bačeno u žbun, stotinak metara od porodične kuće u Padinskoj Skeli. Pored tela je pronađena i bejzbol palica.

Telo su ujutru pronašle komšije, koje su odmah pozvale policiju. Inspektori su po dolasku utvrdili da je usmrćen hicem u potiljak, dok su na levoj šaci bili vidljivi tragovi krvi. Naknadno je utvrđeno i da su mu iščupani nokti, piše Republika.

Foto: Nemanja Pančić

Zbog brutalnosti zločina i nepoznatog počinioca, meštani Padinske Skele tada su živeli u strahu, dok je policija gotovo dva meseca pokušavala da rasvetli slučaj.

Preokret je usledio u junu iste godine, kada je uhapšen maloletni R. Đ. (17), koji je ubrzo priznao ubistvo.

Na suđenju je izjavio da je pucao iz straha i u samoodbrani. Tvrdio je da mu je Ćirić navodno tražio da likvidira jednog muškarca, kako bi mu oprostio dug od 500 evra.

Prema njegovim rečima, nastavnik mu je dao pištolj, ali se on uplašio i zapucao. Naveo je da je žrtvu prvo pogodio u stomak, a zatim ispalio još tri metka, nakon čega je pobegao.

Sud je tinejdžera osudio na sedam godina zatvora.

Sumnjive radnje omiljenog nastavnika

Srećko Ćirić radio je kao nastavnik u Osnovnoj školi "Olga Petrov" u Padinskoj Skeli, a bio je i karate trener u klubu PKB. Učestvovao je i u projektu "Škola bez nasilja". Meštani su ga opisivali kao porodičnog čoveka i nastavnika koga su deca volela.