D. G. K. (47), iz Sente, preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu, nakon što je zadobio teške telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u četvrtak oko 12.30 sati u Adi.

Prema informacijama iz Senćanskog Osnovnog javnog tužilaštva, nesreća se desila kada je motociklista udario u kombi vozilo koje je skretalo prema pekari. Nakon sudara, povređeni muškarac je hitno transportovan u UKCV, gde su lekari uprkos svim naporima tokom popodnevnih časova, nažalost, konstatovali njegovu smrt.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Senti potvrđeno je da je izdata naredba za obdukciju kako bi se utvrdili tačni uzroci nesreće.

Ne propustiteHronikaZORANA SU SVIREPO UBILI PRED KUĆNIM PRAGOM: Prvookrivljeni za likvidaciju sekirom na Badnje veče izbegava suđenje, sudija naredio prinudno dovođenje
Zoran Gole, suđenje, ubistvo
HronikaŠKALJARCI SMAKLI KAVAČKE ČUVARE DROGE I OTELI MILIONSKI TOVAR SA TAJNE LOKACIJE NA MAJORCI! Otkrivena sudbina dvojice pripadnika klana i 400 kg kokaina!
Alan Kožar Slobodan Kašćelan kokain
HronikaTežak život u Šljivovu: Borba porodice Radosavljević sa bolešću i posledicama požara
Screenshot 2026-04-23 175126.jpg
HronikaBRUTALNO UBISTVO OMILJENOG NASTAVNIKA! Zločin koji je potresao Beograd: Pronađen sa iščupanim noktima, usmrćen hicem u potiljak - posle 2 meseca ŠOK otkriće
ubijen-srecko-ciric-srele-borcanski-klan-padinska.jpg