D. G. K. (47), iz Sente, preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu, nakon što je zadobio teške telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u četvrtak oko 12.30 sati u Adi.

Prema informacijama iz Senćanskog Osnovnog javnog tužilaštva, nesreća se desila kada je motociklista udario u kombi vozilo koje je skretalo prema pekari. Nakon sudara, povređeni muškarac je hitno transportovan u UKCV, gde su lekari uprkos svim naporima tokom popodnevnih časova, nažalost, konstatovali njegovu smrt.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Senti potvrđeno je da je izdata naredba za obdukciju kako bi se utvrdili tačni uzroci nesreće.