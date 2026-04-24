STRAVIČAN SUDAR MOTOCIKLA I KOMBIJA U ADI: Motociklista (47) preminuo u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine nakon nesreće
D. G. K. (47), iz Sente, preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu, nakon što je zadobio teške telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u četvrtak oko 12.30 sati u Adi.
Prema informacijama iz Senćanskog Osnovnog javnog tužilaštva, nesreća se desila kada je motociklista udario u kombi vozilo koje je skretalo prema pekari. Nakon sudara, povređeni muškarac je hitno transportovan u UKCV, gde su lekari uprkos svim naporima tokom popodnevnih časova, nažalost, konstatovali njegovu smrt.
Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Senti potvrđeno je da je izdata naredba za obdukciju kako bi se utvrdili tačni uzroci nesreće.
