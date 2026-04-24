TROSTRUKI UBICA IZ PODGORICE OSTAJE IZA REŠETAKA! Rekao majci da je "okrvavio ruke", pa satima pričao o jezivom zločinu
Osumnjičenom za trostruko ubistvo u Podgorici, Vahidu Muriću (25) iz Rožaja, odlukom Višeg suda u Podogorici, određen je pritvor do 30 dana!
- Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici danas je odredio pritvor do 30 dana osumnjičenom za trostruko ubistvo u Podgorici na Starom aerodromu Vehidu Muriću. U rešenju se navodi da se pritvor određuje zbog opasnosti od bekstva i opasnosti od uticaja na svedoke - pišu crnogorski mediji.
Rožajac je inače juče u Višem tužilaštvu u Podgorici izneo detaljnu odbranu u vezi sa sumnjama da je u noći između ponedjeljka i utorka hladnim oružjem ubio sugrađane Denisa (28) i Nezrina Hota (35) i Novopazarca Kenana Miraljemovića (56) u iznajmljenom stanu u podgoričkom naselju Stari aerodrom.
Advokat Božina Banović naveo je ranije da je osumnjičeni tokom višečasovnog iznošenja odbrane odgovorio na svako pitanje koje mu je postavila tužiteljka Danka Đerić i on kao branilac.
- Nije se branio ćutanjem. Nije hteo ništa da zataji. Radi se o složenom životnom događaju i u ovom trenutku ne mogu iznositi više detalja o ovom slučaju - kazao je advokat Banović, ističući da je predmet za sada pod oznakom tajnosti.
Majci rekao da je "okrvavio ruke"
Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač nedavno je potvrdio da je majka Vehida Murića pozvala policiju nakon što joj je sin saopštio da je počinio krivično delo.
- On je sinoć došao u porodičnu kuću u Rožajama ikazao njegovoj majci da je "okrvavio ruke", nakon čega je napustio kuću. Njegova majka je potom pozvala policiju i prijavila slučaj - rekao je Kalač.
Murić je ubrzo uhapšen, kako je saopšteno iz UP Crne Gore, sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog.
A prema određenim navodima, navodno je došlo do svađe između osumnjičenog i žrtava zbog duga. Međutim, istražitelji nisu zvanično potvrdili te navode.