Osumnjičenom za trostruko ubistvo u Podgorici, Vahidu Muriću (25) iz Rožaja, odlukom Višeg suda u Podogorici, određen je pritvor do 30 dana!

- Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici danas je odredio pritvor do 30 dana osumnjičenom za trostruko ubistvo u Podgorici na Starom aerodromu Vehidu Muriću. U rešenju se navodi da se pritvor određuje zbog opasnosti od bekstva i opasnosti od uticaja na svedoke - pišu crnogorski mediji.

Advokat Božina Banović naveo je ranije da je osumnjičeni tokom višečasovnog iznošenja odbrane odgovorio na svako pitanje koje mu je postavila tužiteljka Danka Đerić i on kao branilac.

- Nije se branio ćutanjem. Nije hteo ništa da zataji. Radi se o složenom životnom događaju i u ovom trenutku ne mogu iznositi više detalja o ovom slučaju - kazao je advokat Banović, ističući da je predmet za sada pod oznakom tajnosti.

Majci rekao da je "okrvavio ruke"

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač nedavno je potvrdio da je majka Vehida Murića pozvala policiju nakon što joj je sin saopštio da je počinio krivično delo.

- On je sinoć došao u porodičnu kuću u Rožajama ikazao njegovoj majci da je "okrvavio ruke", nakon čega je napustio kuću. Njegova majka je potom pozvala policiju i prijavila slučaj - rekao je Kalač.

Murić je ubrzo uhapšen, kako je saopšteno iz UP Crne Gore, sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog.