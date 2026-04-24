Slučaj su prijavile komšije nakon što su osetile neprijatan miris iz stana u Severnoj Mitrovici, a telo sedamdesetogodišnjeg muškarca poslato je na obdukciju, dok je pokrenuta istraga smrti.
UŽAS NA JUGU SRBIJE: Komšije prijavile SMRAD iz stana - policija pronašla telo muškarca u poodmakloj FAZI RASPADANJA
Beživotno telo muškarca pronađeno je juče u poodmakloj fazi raspadanja u njegovom stanu u ulici Kralja Petra u Severnoj Mitrovici. Ovo je potvrdio Erduan Balići iz tzv. Kosovske policije za region Sever.
Reč je o sedamdesetogodišnjem muškarcu sa inicijalima G.M, a Balići navodi da su slučaj prijavile komšije, nakon što su osetile neprijatan miris koji je širio iz pravca njegovog stana.
Nakon toga, na lice mesta izašle su policijske jedinice, kao i medicinski tim, koji je potvrdio smrt muškarca, čije se telo, kako je navedeno, nalazilo u poodmakloj fazi raspadanja. Telo je poslato u Prištinu, u Institut za sudsku medicinu, radi obdukcije. Otvoren je slučaj "Istraga smrti".
Kurir.rs/Kossev
