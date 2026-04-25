Od novembra 2019. do juna 2020. godine otac Siniše Vlahovića više puta je od jednog od vođa kavačkog klana, Igora Božovića, tražio informacije o tome da li mu je sin ubijen, sugerišući mu da se o tome raspita i kod šefa tog kartela Radoja Zvicera.

Iz prepiski sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, tvrde specijalni tužioci, proizilazi da je Slavko Vlahović, oslovljavajući Božovića sa "kume", tom Kotoraninu sugerisao i da Interpolu prijavi nestanak njegovog sina i Davora Prelevića.

Govorio mu je i da Siniša ne bi dozvolio da porodica gotovo dve godine ne zna ništa o njemu, zbog čega je izrazio sumnju da su on i Prelević ubijeni.

"Ja se kume bojim da su oni pobijeni i bačeni u more. Jer je nemoguće, evo dvije godine prođe, a niko ništa o njima ne zna. Ne bi Zajo dozvolio da se ne javi na bilo koji način i da nas ovako žive sahranjuje", jedna je od poruka koje, prema spisima Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore (SDT), Vlahović šalje Božoviću.

"Ima li šta novo za Zaja i Daku?", "Šta, kume, da se radi za Zaja i Daku? Da li da to prijavljujem Interpolu?", "Misli li Komita da su pobijeni? Šta kaže?"... "Sjekiramo se za Zaja i Daku. Nema ništa o njima. Ne znam više šta da radim. Ovako se više ne može izdržati. Kume, ima li išta za njih?"... neke su od poruka Vlahovićevog oca koji je Božoviću konstatno pisao da se boji da su ubijeni.

Igor Božović Foto: Printscreen/Youtube

Siniša Vlahović i Davor Prelević, prema tvrdnjama SDT-a i Specijalnog policijskog odeljenja (SPO), ubijeni su početkom juna 2018. godine na ostrvu Majorka u Španiji.

Do tih zaključaka tužioci su, između ostalog, došli analizom Skaj komunikacija Igora Božovića, pokojnog Mila Radulovića zvanog Kapetan, Stefana Đukića Mandića i više drugih osoba, ali i podataka pribavljenih od policije Kraljevine Španije.

U spisima se navodi da je Božović 8. decembra 2020. godine, u grupnom Skaj četu, govorio o događaju na Majorci, tvrdeći da su 1. juna 2018. godine ubijeni "momci" i da je tada ukradena velika količina kokaina.

O tome je pričao dok je njegova kriminalna grupa u zarobljeništvu držala Radulovića, iznuđujući od njega informacije o zločinima škaljarske kriminalne grupe.

Specijalni tužioci izdvojili su komunikciju koju je 8. decembra 2020. godine, na grupnom čatu, sa zarobljenim Radulovićem, počeo Božović koji ostalim učesnicima grupnog četa saopštava događaj na ostrvu, tako što šalje poruke:

"Prvog juna 2018. godine oni ubijaju momke i kradu robu na ostrvu, u avgustu već Jare kaže najboljem drugu - donijeli smo ja i Zijo pet miliona našeg tala, i još je nekog pomenuo, ne znam koga. Kako ste pare napravili, pita ga drug - našli štek od Marokanca gdje je zakopao i ukrali mu pare. Bilo je još tu dosta para, ali smo podijelili sa drugovima. Zna za Palmu sve, milion posto. Moguće da je stiglo toliko para sa Kožarovim i svih Barana. Koliko je podijelio mi ne znamo, samo je Lisac sigurno uzeo većinu, uzeo je diobu za Klempa, a nije mu ga dao, vidiš po priči."

Mile Radulović Kapetan Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

Tužioci navode da proizilazi da je komunikacija u tom pravcu nastavljena tako što je pokojni Mile Radulović, sa kriptovanog telefona korisnika pina G2LAMH, koji ga je u tom trenutku kontrolisao, poslao glasovnu poruku:

"Za Majorku ja znam da je došla informacija od Igora i da je to ispraćeno. Ja mislim da je išao Kiki da prati to, da je to ispraćeno, da je nađena kuća i u toj kući štek. Kako je došlo do toga i čiji je to, to nisam znao. A znam da je uzeto dosta robe, preko 400 komada, da su bila dva momka i da su zarobljena. Od ovih koji su bili, bili su iz Bara Jare, Čili i onaj mali Francuz, a ovamo sa ove strane od Igora ne znam ko je bio sa Kikijem."

Dalje se zaključuje da mu je na ovu glasovnu poruku Igor Božović odgovorio porukom iz koje proizilazi da je bio nezadovoljan odgovorom i traži dodatne informacije:

"Majku ti je*em u grob i sve ti je*em, mene praviš budalom, sve ti je*em gdje su momci!"

U spisima se objašnjava da je Božović nakon toga poslao poruku ostalim pripadnicima svoje kriminalne organizacije i u vezi sa tim šalje poruku: "Moj kume, ne vjerujete mi dvije godine. Pričaj, Milooo."

Radulović je, navode tužioci, tada odgovorio:

"Tamo, to je trajalo, ne znam koliko dana je trajalo sve to. Znam da je trajalo duže i da su, kad su nađeni ti momci, bili zarobljeni, da je uzeta ta roba, da su oni riješeni, to jest zakopani, ali ne znam tačno gdje i što. Roba je poslije dijeljena i tu robu je uzeo Šklempo, da je uzeo tu viška, kao neku 'mokru' robu, i oko toga se poslije vodila neka polemika - otkud, gdje je ta roba i šta je."

U prespisku se tada uključio i kavčanin koji je pisao sa pina DCSLKQ, tražeći odgovor na pitanja:

"Ko je sve bio u talu? Koliko kome pošlo? Ajde, sve znaš."

"Ne znam koliko je kome robe pošlo, to su oni dijelili, Igor se tu najviše pitao oko toga i ko je sve uzimao, i Stevo i Alan i svi ostali. Ne znam koliko je kome šta pošlo tačno, ali znam za tih 50 komada da to nije riješeno i zato se od Jovice traži ovih 50 komada koje je sakrio", odgovorio je Radulović, a Božović je potom zahtevao informaciju o mestu gde su sakriveni posmrtni ostaci oštećenih, koje oslovljava svojim kumovima:

"Đe su mi zakopani kumovi? Milo, kaži ili saznavaj, kukala ti majka"...

"To ne znam, kunem ti se da nemam pojma ni ko su momci ni đe su zakopani. Iz Bara su bili Jare, Čili i taj mali Francuz, a s ove strane ne znam ko je bio sve. Rekao sam vam šta znam o tome i mislim da nema to veze sa Vuksanom, jer bih ja čuo. Za Iva bih isto čuo, ali ne znam ko je sve bio s ove strane od Igora. Mislim da su bili Jarić, Zijad i Kiki i ne znam ko još, bio je još neko sigurno, možda sa njihove strane, ali ne znam ko",odgovorio je Radulović.

"Iskopaćemo sve"

Tužioci zaključuju da je Božović tražio dodatne informacije:

"Pa kako oni dolaze do tih ljudi, ko im daje te informacije, to kaži. Moguće da ih je dosta bilo, oni su možda tamo i muriju odglumili, nikakvih znakova borbe nije bilo, lako su ih digli", napisao je Božović, a potom poslao glasovne poruke:

"Milo, samo polako. Otvori toga Jarića, nemoj slučajno nešto što znam i što zna on da ga pitaš - okinućemo ti mu*a, kunem ti se u djecu ako budeš to uradio. Samo ga lagano otvori, Milašine, molim te. Jer ako ti odgovori na poruku, znaš ti sve, brate, svega mi, mu*a su ti u mengele odmah. Ako te pita Jare ili Čili zašto sad ovo pitaš, reci pitam zbog Jovice, zato što nas je za onih 50 komada prevario, a nikad nam nije vratio te pare i tu nas zakinuo taj smrad. Samo na to se baziraj. Muka je veća nama, evo dvije i po godine muku mučim svaki dan i Boga molim za njih da im makar Bog kosti nađe da ih kao ljude sahranimo i evo daće nam Bog da dođemo do toga. A ne tebe muka da bije veća nego nas za mučenike koji nijesu zaslužili šamar da im iko opali. Sve vam je*em, iskopaćemo sve, majku vam je*em".

Radoje Zvicer Foto: Printksrin

U komunikaciju se potom uključio i Radoje Zvicer, kao korisnik pina 8MA869, koji je istim povodom poslao pokojnom Miletu Raduloviću glasovne poruke iz čije sadržine se zaključuje da ga upozorava zbog skrivanja informacija:

"Kapo, više nemoj da lažeš. Ovo ti je drugi žuti karton otkad smo se dogovorili, prvi kad si krio Fitilja, drugi kad si htio ovo da nam preskočiš. Sljedeći ti je crveni karton. Koliko para si uzeo ti i Mičko?"

Proizilazi da je pokojni Mile Radulović, ponovo sa kriptovanog telefona korisnika pina G2LAMH, poslao glasovnu poruku iz koje se zaključuje da su od tada oduzete opojne droge u tom događaju, kao i da su plaćeni neposredni izvršioci krivičnog dela:

"Od tih para, ja mislim da je dato, da je to dijeljeno - Igor je dijelio i mislim da je oko 40 komada dato za to što je bilo tamo, da su od toga plaćeni i ljudi i sve."

Sadržina analiziranih komunikacija suprotstavljenih kriminalnih organizacija i informacija koje su tom prilikom iznuđene od pokojnog Mileta Radulovića dovela je istražitelje do podatka koje je Radulović otkrio u glasovnim porukama - da je na Majorci oteto više stotina kilograma kokaina, da su dvojica muškaraca zarobljena, ubijena i zakopana, kao i da su među izvršiocima bili pripadnici barske grupe koje je oslovljavao nadimcima Jare, Čili i mali Francuz.

Prema tvrdnjama tužilaštva, Jare je Stefan Janković, Čili - Stefan Mićić, dok je mali Francuz za sada neidentifikovani pripadnik kriminalne organizacije pokojnog Mila Radulovića.

Radulović je, prema tužilačkim spisima, govorio da ne zna gde su tela, ali da zna da je droga kasnije deljena i da su od nje plaćeni neposredni izvršioci.

U dokumentima u koje "Vijesti" imaju uvid, piše se da se identitet ubijenih potvrđuje i kasnijim Skaj komunikacijama Stefana Đukića Mandića, iz januara 2021. godine.

Njegovi sagovornici, tvrdi SDT, pominju da je jedan od ubijenih na Majorci "brat od onoga što je prodavao cigare u Kotoru", čime se, prema tužilaštvu, jasno ukazuje na Sinišu Vlahovića, rođenog brata Srđana Vlahovića, ubijenog 2016. godine u Kotoru.

Za Davora Prelevića, SDT navodi da se njegov identitet potvrđuje kroz poruke u kojima se pominje da je drugi ubijeni bio iz Podgorice i "iz djela sa Seljakom", kako su u komunikacijama, prema tvrdnjama tužilaštva, oslovljavali Slobodana Kašćelana.

U prilog tome tužioci navode i optužnicu SDT-a iz 2017. godine, u kojoj su, uz Kašćelana, kao okrivljeni obuhvaćeni i Siniša Vlahović i Davor Prelević.

SDT tvrdi da su Vlahović i Prelević ubijeni iz koristoljublja, jer su izvršioci prethodno dobili informaciju da se u kući na Majorci nalazi velika količina kokaina.

Prema tužilačkoj verziji događaja, osumnjičeni Stefan Janković i Stefan Mićić, zajedno sa pokojnim Zijadom Nurkovićem i više zasad neidentifikovanih osoba, početkom juna 2018. godine na Majorci su usmrtili dvojicu crnogorskih državljana i oteli drogu.

Iz komunikacija koje tužioci citiraju proizilazi da se pominju količine od 400, 500, pa i 600 kilograma kokaina, kao i milionski iznosi koje su, navodno, učesnici zločina podelili nakon likvidacije.

SDT je nedavno je saopštio da je, zbog ubistva Vlahovića i Prelevića, naredio istragu protiv škaljaraca Stefana Đukića Mandića, Stefana Jankovića, Lazara Klakora, Predraga Đuričkovića, Mališe Bubanje, Tripa Ivovića, Stefana Mićića i Vuka Lakićevića.

Predmet istrage je to što su okrivljeni, u periodu od 2017. do 2019. godine, sa sada pokojnim Zijadom Nurkovićem, Edmondom Mustafom i Damirom Hodžićem postali pripadnici kriminalne organizacije koju su organizovali sada pokojni Alan Kožar i Mile Radulović, a koja je imala za cilj vršenje krivičnih dela ubistvo i teško ubistvo pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, radi sticanja nezakonite dobiti i moći.

Osim za dvostruko ubistvo na Majorci, terete ih i za ubistvo Slobodana Šaranovića, Ilije Krstića, Željka Bulatovića i Marka Sjekloće.

Slobodan Šaranović Foto: Privatna Arhiva

Bubanja, Đuričković i Klakor uhapšeni su nedavno, Đukić Mandić u ukrajinskom je zatvoru, Ivović u hrvatskom, a Mićić u spuškom pritvoru.

Za Janković i Lakićevićem, ali i za ukrajinskim i hrvatskim pritvorenicima - Đukićem Mandićem i Ivovićem, raspisane su poternice.

"Žika je to oteo, zato su ga ubili"

U tužilačkim dokumentima se navodi da se identitet ubijenih potvrđuje i kasnijim kriptovanim komunikacijama osumnjičenog Stefana Đukića Mandića, koje je krajem januara 2021. godine ostvarivao sa više sagovornika.

U komunikaciji sa korisnikom pina L5W660, Đukić Mandić navodi da se za događaj na Majorci pominju količine od 500 do 600 kilograma kokaina, te da se njemu pokušava pripisati učešće u tom zločinu:

Stefan Đukić Mandić Foto: Printscreen

"Na Majorku su oteli 600 komada... mene pominju za Španiju... mene uvalili da sam ja ubio i oteo robu... a to su odradili Fantom, Žika, Čili, Kiki..."

Tužioci citiraju da on dalje navodi da je, prema njegovim saznanjima, u tom događaju oteto oko 13 miliona evra, te da su izvršioci bili plaćeni:

"Po 200 svi, a naplatili 13 miliona... Francuzi po 100, Žika i Fantom po 400..."

U istoj komunikaciji pominje se i da je jedan od učesnika ubijen upravo zbog događaja na Majorci:

"Žika je to oteo, zato su ga ubili."

O tome je, piše u spisima, razgovarao i sa osumnjičenim Stefanom Mićićem, u kojoj Đukić Mandić traži preciznije informacije o vremenu izvršenja krivičnog djela, navodeći da mu je važno zbog sopstvene odbrane:

"Kad je to bilo, nisam znao... pitaj je li prije februara 2019... da se vadim na sud."

U komunikaciji sa korisnikom pina TOKZBX, Đukić Mandić ponavlja da su na Majorci otete velike količine kokaina, ali i da je ubistvo povezano sa tim događajem:

"U Majorku su oteli 500... zato mene trpaju... a to su odradili Fantom, Žika, Čili, Kiki..."

Iz ovih poruka, prema navodima tužilaštva, proizilazi i potvrda identiteta žrtava, jer sagovornici pominju da je jedan od ubijenih "brat od onoga što je prodavao cigare u Kotoru"...