SLUŽBA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA RADI PUNOM PAROM: Nema skrivanja u digitalnom svetu, svaki trag ostavlja put!
Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala je u poslednjih godinu dana ostvarila izuzetne rezultate u borbi protiv ove vrste kriminaliteta.
Naime, u proteklih godinu dana razbijeni su lanci onlajn prevara („WhatsApp“, „Netflix“, OKE Green, prevarni call centri).
Uhapšene su desetine lica za krivična dela protiv polne slobode dece i ostvarena je aktivna saradnja u regionalnim i međunarodnim akcijama njihove zaštite.
Takođe, razotkrivena je organizovana kriminalna grupa iz Kine koja je specijalizovanim uređajima vršila prevare građana Republike Srbije.
Zaplenjeno je preko 1,3 miliona evra u kriptovalutama u istragama pranja novca, a razvijena je i nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
Kontinuirano se sprovode aktivnosti prevencije i edukacije građana, rezultati su prepoznati od strane Saveta Evrope kao primer dobre prakse u regionu i šire.
- Nema skrivanja u digitalnom svetu, svaki trag ostavlja put - objavio je MUP Srbije na društvenim mrežama.