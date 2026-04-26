Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala je u poslednjih godinu dana ostvarila izuzetne rezultate u borbi protiv ove vrste kriminaliteta.

Naime, u proteklih godinu dana razbijeni su lanci onlajn prevara („WhatsApp“, „Netflix“, OKE Green, prevarni call centri).

Uhapšene su desetine lica za krivična dela protiv polne slobode dece i ostvarena je aktivna saradnja u regionalnim i međunarodnim akcijama njihove zaštite.

Takođe, razotkrivena je organizovana kriminalna grupa iz Kine koja je specijalizovanim uređajima vršila prevare građana Republike Srbije.

Zaplenjeno je preko 1,3 miliona evra u kriptovalutama u istragama pranja novca, a razvijena je i nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Kontinuirano se sprovode aktivnosti prevencije i edukacije građana, rezultati su prepoznati od strane Saveta Evrope kao primer dobre prakse u regionu i šire.