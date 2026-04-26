Droga je pronađena u kamionu u kom su bili osumnjičeni
VELIKA AKCIJA HAPŠENJA: Zaplenjeno 15 kilograma kokaina, trojici stavljene lisice!
U saradnju Policijske uprave Novi Sad i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena su trojica muškaraca kod kojih je pronađeno ukupno oko 15 kilograma kokaina, saznaje Kurir.
U kamionu u kome su se nalazila sva trojica muškaraca pronađene su dve torbe sa kokainom, u jednoj osam kocki, a u drugoj sedam kocki - ukupno oko 15 kilograma ove opojne droge.
Svima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće provedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
