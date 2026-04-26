Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ su, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, sproveli pojačane aktivnosti radi rasvetljavanja krivičnih dela iz prethodnog perioda, koje su dovele do rasvetljavanja požara podmetnutim u martu ove godine. Kao lice koje je izvršilo ovo krivično delo, na štetu četiri lica iz Bijelog Polja, identifikovan je M.T. iz Bijelog Polja.

Sumnja se da je M.T, 13.03.2026. godine, otvorenim plamenom zapalio suvu travu, korov i granje, iza stambenih zgrada u naselju Rasadnik u Bijelom Polju.

Požar se potom brzo proširio i zahvatio četiri parkirana putnička motorna vozila, vlasništvo oštećenih lica, a postojala je i opasnost da se dalje prenese na druga vozila i pomoćne objekte. Protiv M.T. je nadležnom državnom tužiocu podnet poseban izveštaj, kao dopuna krivične prijave prethodno podnete po nepoznatom izvršiocu, zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.