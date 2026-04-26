Slušaj vest

Najnovija akcija policije u Beogradu, u kojoj su uhapšena trojica mladića zbog sumnje na trgovinu drogom, nelegalno oružje i falsifikovanje isprava, ponovo je otvorila pitanje koje se sve češće nameće — koliko je zapravo razgranata mreža skrivenih arsenala u glavnom gradu i ko njima upravlja iz senke.

Tokom pretresa stanova i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili, pronađen je ozbiljan arsenal — tri puške, među njima snajper i automatska, više vrsta pištolja, automat, prigušivači, okviri, laserski nišan, više od 320 komada municije, kao i materija za koju se sumnja da je eksploziv sa detonatorskom kapislom. Uz to su otkriveni narkotici, vagice za precizno merenje, falsifikovana dokumenta, hladno oružje, silikonska maska, kao i vozila koja mogu služiti za transport.

Da ovakvi slučajevi nisu izolovani, potvrđuje i zaplena iz januara ove godine. Tada je u garaži na Novom Beogradu pronađen još kompleksniji arsenal, a osumnjičen je muškarac (42), po zanimanju fitnes trener. Ono što je tada otkriveno prevazilazi "uobičajene" okvire kriminala — improvizovane eksplozivne naprave sa daljinskim aktiviranjem, puškomitraljez, snajperska puška, više automatskih pušaka i pištolja, čak i protivpešadijska mina, panciri sa policijskim oznakama, kao i oprema za komunikaciju i prikrivanje identiteta.

Sumnja se da oružje i eksploziv pripadaju vračarskom klanu Foto: MUP Srbije

Upravo poređenje ove dve zaplene ukazuje na obrazac — ne radi se o pojedinačnim slučajevima, već o postojanju organizovane infrastrukture. Razlika je samo u nivou — dok jedni "štekovi" služe kao operativne tačke, drugi predstavljaju ozbiljnije logističke centre.

Vrsta zaplenjenog naoružanja dodatno otvara pitanje njegove namene. Automatsko oružje i eksplozivne naprave ukazuju na potencijal za nasilne obračune i visokorizične akcije, dok prisustvo snajperskih pušaka sa optikom sugeriše mogućnost precizno planiranih i ciljanih napada. Takva kombinacija retko postoji bez unapred definisane svrhe.

Posebno je indikativna dodatna oprema — prigušivači, lažne policijske oznake, komunikacioni uređaji i silikonske maske. Silikonske maske omogućavaju potpunu fizičku transformaciju i koriste se kada je cilj da počinilac ostane neprepoznatljiv čak i pred kamerama ili svedocima. U kombinaciji sa falsifikovanim dokumentima, to ukazuje na visok nivo pripreme i nameru da se identitet sakrije u svim fazama — od izvršenja do bekstva.

Hapšenje Vračaraca Foto: MUP Srbije

Ko i gde "šteka" oružje

Pitanje "ko šteka oružje" vodi ka strukturi kriminalnih grupa. U oba slučaja vidi se isti model — oni kod kojih se oružje nalazi često su samo operativci — ljudi zaduženi za čuvanje i logistiku. Najčešće su to mlađi ili niže rangirani članovi, koji su ujedno i najizloženiji hapšenju. Organizatori i nalogodavci ostaju u pozadini, zaštićeni slojevima posrednika.

Lokacije na kojima se oružje pronalazi — garaže, iznajmljeni stanovi i pomoćni objekti — biraju se pažljivo. Takva mesta omogućavaju diskreciju, lako premeštanje i minimalan rizik od sumnje. U urbanoj sredini, gde je velika fluktuacija ljudi i vozila, ovakvi "štekovi" se lako uklapaju u svakodnevicu.

Zbog toga bezbednosni stručnjaci upozoravaju da svaka zaplena, iako značajna, verovatno predstavlja samo deo šire slike. Otkrivanje jednog arsenala često znači da postoje i drugi — možda bolje skriveni ili još aktivni.

Foto: Kurir Televizija

U tom kontekstu, ključno pitanje nije samo koliko je oružja zaplenjeno, već koliko ga još ima i ko zapravo upravlja tom "skrivenom mrežom koja funkcioniše paralelno".

- Posle ratova koji su vođeni na prostoru bivše Jugoslavije, ostala je ogromna količina oružja koja je završila u privatnim rukama. Međutim, nije reč samo o tome — u našem društvu postoji i određena sklonost ka posedovanju oružja, koja se često formira još od mladosti - kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović za Euronews Srbija.

Sve je to, ističe on, uz nagli razvoj organizovanog kriminala tokom devedesetih godina, dovelo do pojave velike količine ilegalnog oružja. Takvo oružje je pogodno za sukobe među kriminalnim grupama i ono je prisutno i danas, a kako kaže, ostaće sve dok postoji organizovani kriminal.

- Povremene akcije u kojima se građanima omogućava da bez kazne predaju oružje imaju ograničen domet u odnosu na ukupnu količinu koja je u opticaju. I dalje postoji velika dostupnost, pa se može reći da na ilegalnom tržištu gotovo svaka vrsta oružja može da se nabavi. Ne radi se samo o držanju oružja radi lične sigurnosti, već i o razvijenom tržištu koje prati potrebe kriminalnih struktura. U zavisnosti od potražnje, menja se i vrsta oružja, ali su i dalje najtraženiji automatsko oružje, snajperske puške i eksplozivne naprave. Zbog toga su neophodne kontinuirane i pojačane kontrole nadležnih organa — od pretresa vozila i stanova do otkrivanja skrivenih skladišta - jer je to trenutno jedan od ključnih načina za suzbijanje ove pojave - rekao je Radovanović.