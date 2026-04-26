Na auto-putu Miloš Veliki, u smeru od Požege ka Beogradu, kod tunela Laz, danas se odigrala prava drama kada se zapalio kamion natovaren robom velike vrednosti.

Prema rečima očevidaca, plamen je buknuo iznenada, a gust dim počeo je brzo da se širi, preteći da proguta i vozilo i teret. U trenutku kada su mnogi samo posmatrali, jedan čovek nije oklevao.

Naime, Vladan Radonjić je bez razmišljanja zaustavio svoje vozilo, dotrčao do hidranta pored puta, razbio ga i spojio crevo, nakon čega je počeo da gasi vatru.

- Sve se desilo za par sekundi. Kamion je goreo, vozač je bio u panici. Ljudi su stajali, ali on je istrčao, razbio hidrant i počeo da gasi. Da nije bilo njega, sve bi izgorelo - rekao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.

Brzom reakcijom uspeo je da lokalizuje požar pre dolaska vatrogasaca i spreči katastrofu. Prema procenama, spasena je roba vredna preko 130.000 evra, ali i sam vozač kamiona, koji se nalazio u neposrednoj opasnosti.

Vozač, vidno potresen, nije krio emocije, dok je posmatrao kako nepoznati čovek spašava i njegov život i teret.

Na licu mesta ubrzo su stigle vatrogasne ekipe i Hitna pomoć, a saobraćaj je bio privremeno usporen.

Zahvaljujući prisebnosti i hrabrosti jednog čoveka, tragedija na auto-putu Miloš Veliki je izbegnuta.