Stravičan sudar dogodio se na auto-putu Šabac-Ruma kod petlje u Hrtkovcima, gde su se direktno sudarila dva vozila, a prema prvim informacijama Kurira sumnja se da je vozač "forda" ušao u kontrasmer i tom prilikom se zakucao u drugo vozilo u kom je bila porodica.

- Sumnja se da je neko od njih vozio suprotnim smerom. Navodno je ovaj sa "fordom" ušao u kontrasmer i zakucao se u drugi auto u kom je bila porodica - navodi izvor Kurira i dodaje da za sada ima troje stradalih.

- Tri osobe su stradale, međutim, ima i povređenih, intervencija je još uvek u toku.

Saobraćajna nesreća kod Rume Foto: Kurir

Sudeći po fotografijama nesreće, udes je bio jeziv. 

- Svuda je srča po putu, automobil je maltene prepolovljen, prizori su jezivi. Na licu mesta nalaze se ekipe hitne pomoći, policije, kao i vatrogasci - dodaje naš sagovornik.

Saobraćajna nesreća auto-put Ruma-Šabac Izvor: Kurir

Podsetimo, saobraćaj na ovoj deonici auto-puta u potpunosti je obustavljen.

Na terenu su ekipe hitnih službi koje zbrinjavaju povređene i obavljaju uviđaj.

