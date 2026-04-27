Prijatelji Miodraga Petkovića (63), iskusnog bajkera iz Beograda, koji je stradao u noći između petka i subote kod Ade Ciganlije, potpuno su van sebe nakon tragične vesti. Njegov dugogodišnji najbolji prijatelj, Nikola Zrnić, bio je poslednji koji ga je video kobne večeri, a u potresnoj ispovesti za Kurir, ispričao je šta je zatekao na mestu nesreće, kako kaže, samo 20ak sekundi nakon pada.

Kako navodi, Petković, kojeg su svi znali kao Mišu, bio je iskusan vozač sa više od tri decenije provedenih na motoru, bez ikakvih incidenata.

- Miodraga su svi znali kao Mišu, više od 30 godina je vozio motor i nikada nije imao problema u vožnji. Inače, živeo je na svega 300 metara od mesta gde je izgubio život - započinje Zrnić.

Miodrag Petković Foto: Privatna arhiva

Prema njegovim rečima, kobne večeri zajedno su bili na Adi Ciganliji gde su se družili, a potom krenuli u istom pravcu nakon što su sreli jednog poznanika.

- Sedeli smo zajedno to veče, sreli jednog poznanika i potom krenuli. Ja sam pošao dvadesetak sekundi posle njega. Nisam video samu nesreću, ali prizor koji sam zatekao bio je jeziv. Prvo sam ugledao njegov motor, ali njega nije bilo - prisetio se on.

Kako kaže, Petković je izgubio kontrolu nad motorom i udario u zaštitnu ogradu.

- Udario je u desnu stranu kod treće bandere i katapultirao se sa motora pravo na pešačku stazu ispod. Pao je praktično pred momka i devojku koji su odmah pritrčali u pomoć. Ja sam stigao svega dvadesetak sekundi kasnije - dodaje Zrnić.

Uprkos brzoj reakciji prolaznika i dolasku Hitne pomoći, Petkoviću nije bilo spasa.

Bio je svima uzor...

Zrnić ističe da je njegov prijatelj bio odgovoran i oprezan vozač, koji nikada nije vozio brzo i često je upozoravao mlađe kolege na bezbednost u saobraćaju.

- On je uvek bio uzor svima. Nikada nije jurio, čak je i nas mlađe opominjao. Sada čekamo rezultate obdukcije i veštačenje motora, da saznamo šta se tačno dogodilo. Postoji mogućnost da mu je i srce stalo u tim trenucima, a pad je svakako bio koban - kaže on.

Petković je, kako navode njegovi prijatelji, radio kao taksista i poslednjih godina uspeo da obezbedi stabilan život. Planirao je da uživa u penziji kada za to dođe vreme, ali i u vikendici koju je sagradio.

- Imali smo običaj da se okupljamo na istom mestu. Od te večeri, stolica na kojoj je sedeo Miša ostala je prazna. Svima nam je ova nesreća otkinula pola srca - dodaje potreseni prijatelj.

Od nastradalog Miše opraštaju se brojni prijatelji i poznanici, ističući da je bio izuzetno pažljiv vozač i kako ističu za Kurir, čovek koga su svi poštovali.

- Nikada nije bio jedan od onih koji divljaju na putevima. Bio je čovek za primer, neko ko nije zaslužio nijednu ružnu reč - saglasni su svi.

Podsetimo, Miodrag Petković (63) nastradao je u noći između petka i subote, 24. aprila, na Čukarici u blizini Ade Ciganlije, kada je iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad motociklom.