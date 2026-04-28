Presretnuta Skaj komunikacija za koju crnogorsko tužilaštvo tvrdi da je dokaz da su pripadnici škaljarskog klana ubili dvojicu kavčanina u stanu u kom su na Majorci čuvali više od 400 kilograma kokaina otkrila je na koga je Radoje Zvicer mislio kada je otetog vođu škaljarskog klana Mileta Radulovića Kapetana ispitivao o ubistvu "momka koji je prodavao cigare kada su ga ubili u Kotoru". U glasovnim porukama koje Radoje Zvicer šalje Kapetanu, kog su otetog od oktobra do decembra 2020. držali Veljko Belivuk i Marko Miljković, pominje momka koji je prodavao cigarete u kontekstu samog početka krvavog rata klanova:

- A znaš li ti kako je počeo rat, jadan ne bio? Znaš li da ste ubili vi momka koji prodaje cigare? Znaš li da ste ubili još dva momka na ostrvu… da ste pucali čoveku u leđa… sve su ovo Vukotići (braća Jovan i Igor Vukotić, prim.aut) započeli. Isto tako ko što hoćeš da izađeš iz rata, da te mi pustimo da ideš da živiš sa svojom ženom i decom, tako oćemi i mi. Mi smo svi porodični ljudi i oćemo da završimo ovaj rat koji ste vi počeli. Pa to što ste vi bili budale i napadali na poštene i normalne momke koji šetaju po gradu, to je vaš problem sad što vas fali 80 posto.

Foto: Privatna Arhiva

Raduloviću, koji navodno Zviceru u porukama nudi da mu "da vremena da okonča krvavi rat" Zvicer poručuje:

- Te koji su okrvavili ruke i ubijali našu braću, bez ičega, bez ikakvog povoda, te ćeš da nam daš. Za njih okončavanja rata dok su živi nema. Čudno to da general vojske ne zna ko ubija za njega. Baš me čudi to.

Prema nezvaničnim informacijama, momak za čijeg se ubicu posebno Zvicer interesovao je Srđan Vlahović, koji je pre 10 godina, u aprilu 2016. ubijen u naselju Dobrota kod Kotora, dok je sedeo u automobilu iz kog je prodavao cigarete. Njegov ubica do danas nije pronađen. Nekoliko godina kasnije, 1. juna 2018. na Majorci u Španiji, nestao i njegov rođeni brat Siniša Vlahović.

Crnogorsko tužilaštvo tvrdi da su Sinišu Vlahovića i Davora Prelevića tada mučili, a potom ubili u stanu u kom su čuvali 400 kilograma kokaina pripadnici škaljarskog klana, koji su im potom ukrali drogu. Nestanak duplo veće količinike kokaina iz stana u kom su ubijeni, od 200 kilograma koliko je nestalo iz stana u Valensiji zbog kog je počeo rat klanova 2014., navodno je dodatno razbuktao i do usijanja doveo sukob dve kriminalne grupe.

Rođena braća Srđan i Siniša Vlahović, kako se navodi, bili su kumovi jednog od vođa kavačkog klana bliskog Zviceru, Igora Božovića. Prema presretnutoj Skaj komunikaciji, Božović je bio u kontaktu sa njihovim ocem koji ga oslovljava sa "kume" a zajedno sa vođom klana od otetog Kapetana pokušavao je da sazna šta se dogodilo Siniši Vlahoviću na Majorci. Njegovi ostaci, inače, nikada nisu pronađeni.

Božović: Gde su mi zakopani kumovi, Miilo kaži ili saznaj kukala ti majka?!

Radulović: To ne znam, kunem ti se da nemam pojma ni ko su momci, ni gde su zakopani, to ti se kunem. Iz Bara su bili Jare i Čili i taj mali francuz, a s ove strane ne znam ko je sve bio. Mislim da je bio Jare, Zijad i Kiki i ne znam ko još je bio, bio je još neko sigurno, ali ne znam ko je.

Božović: Pa kako oni dolaze do tih ljudi, ko im daje te info, to kaži. Moguće dosta ih je bilo oni su možda tamo i muriju odglumili, nikakvih znakova borbe nije bilo, lako su ih digli. Milo samo polako, otvori toga Jarića, nemoj slučajno nešto što znam i što zna on da ga pitaš, otkinućemo ti mu.a kunem ti se u decu ako budeš to uradio, samo ga lagano otvori Milašine, molim te Milašine. Jer ako ti odgovori na poruku "znaš ti sve", brate svega mi mu.a su ti u mengele odma. Muka je veća nama evo dve i po godine muku mučim svaki dan i boga molim za njih da im makar bog kosti nađe da ih ka ljude sahranimo i evo daće nam bog da dođemo do toga. A ne tebe muka da bije veća nego nas za mučenike te koji nisu zaslužili šamar da im iko opali, sve vam je..m kao što ćemo vas je.at, sve ćemo vam iskopat, maku vam je.em u usta.

Radulović: Tamo je to trajalo, ne znam koliko je dana trajalo sve to, znam da je trajalo duže i da kad su nađeni ti momci da su zarobljeni, da je uzeta ta roba, da su oni rešeni to jest zakopani ali ne znam tačno gde šta i da je roba posle deljenja i da je tu robu uzeo Škempo, da je uzeo tu viškao kao neku mokru robu i oko toga se posle vodila neka polemika odakle, ge je roba i šta je bilo

Božović: Ko je sve bio u tal, koliko kome poslo, ajde sve znaš, sve ti lepo pričaj

Radulović: To ne znam, kunem ti se da nemam pojma ni ko su momci, ni gde su zakopani, to ti se kunem. Iz Bara su bili Jare i Čili i taj mali francuz, a s ove strane ne znam ko je sve bio. Mislim da je bio Jare, Zijad i Kiki i ne znam ko još je bio, bio je još neko sigurno, ali ne znam ko je.

Pripadnike kavačkog klana, 8. decembra 2020. Igor Božović je na čet grupi obavestio da su Vlahović i Davor Prelević ubijeni 1. juna 2018. i da im je "ukradena roba", a da je sigurno u tome učestvovao i Zijad Nurković koji je "doneo kući pet miliona".

Nurković je, podsetimo, ubijen u aprilu 2019. u Španiji, pred trudnom suprugom, influenserkom Vasilisom Nurković. Pripadnici škaljarskog klana sumnjali su da je motiv njegove likvidacije bila upravo krađa kokaina iz stana na Majorci i ubistvo dvojice kavčana.

- Zika je oteo zato su ga ubili - napisao je navodno u jednoj od poruka osumnjičeni Stefan Đukić Mandić, koji je inače u pritvoru u Ukrajini zbog sumnje da je u maju 2020. u Kijevu pokušao da ubije Radoje Zvicera.

Inače, u vreme dok je pokušavao od Radulovića da iznudi informacije o tome gde su tela ubijenih na Majorci, prema spisima tužilaštva, Božović je održavao kontakt sa ocem Siniše Vlahovića, koji mu kaže da sumnja da mu sin nije živ jer "ne bi dozvolio da porodica ne zna ništa o njemu skoro dve godine".

- Tu kući nas dvoje sedimo. Šta vi tamo radite, ima li što novo za Zaja i Daku. Imal i šta novo za Srđine ubice. Ko je Srđu ubio, Mustafa ili Stefan. Znali je li Stefan u Bar. Šta kume da se radi za Zaja i Daku. Da li da to prijavljujem Interpolu, misli li Komita da su pobijeni? Javljaj kume. Moj kume, samo da me bog ne kazni da mi uzme oba sina i Daku. Zaju je juče bio rođendan. Sekiram se za Zaja i Daku. Nema ništa o njima, ne znm viš šta da radim. Ovako se više ne može izdržati. Ja se brinem da su oni pobijeni i bačeni u more. Jer nemoguće evo dve godine prođe a niko ništa o njima ne zna. Ne bi Zajo dozvolio da se ne javi na bilo koji način i da nas ovako žive sahranjuje - pisao je navodno otac Siniše i Srđana Vlahovića.

Podsetimo, krvavi rat klanova počeo je 2014. i do danas je u njemu ubijeno više od 90 ljudi sa obe strane. Sukob pripadnika nekada jedinstvenog klana navodno je izbio zbog nestanka 200 kilograma kokaina iz jednog stana u Valensiji. Međutim, kako je otkriveno novom istragom koju je pokrenulo crnogorsko tužilaštvo, u narednih nekoliko godina dogodila se najmanje još jedna krađa velike količine kokaina. O učesnicima u tom događaju, Zvicer je detaljno pokušao da iznudi informacije od otetog Radulovića, koji je posle dva meseca mučenja ubijen u decembru 2020.

- Ja sad konkretno na određena pitanja ja ne mogu da odgovorim. Ali znam da mogu da završim rat, ako je to obostrano i ako je to da vi meni opraštate život. Onda siguran budi da neću istati dužan i da ćemo sve završit, da niko nikad više ne pomisli bilo što za vas - navodno mu obećava Radulović pre nego što je ubijen.

U više navrata on, kako se navodi, ponavlja da nije učestvovao u ratu i da može da utiče na njegovo okončanje, ali da mu je potrebno vreme.

- Ako ti uradiš sve to ko što si rekao i ako te mi pustimo, kako mi da ti verujemo. Kako mi da ti verujemo sutra da se nećeš ti zabit u Brazil ili na Kubu i da ti nas rokaš, da ubijaš nam roditelje. Zapitaš li se ti što smo mi tebe uradili u životu. Jesmo mi uradili tebi nekad nešto. Jesam li ja pao s tobom, nagovarali me Nemci da ja tebe tamo spomenem, ja uzeo na mene dela kako uzimaju ljudi - pita navodno Zvicer, na šta mu oteti škaljarac odgovara da sve to zna i moli da ga, ako mora da strada ne muče.

Zvicer: Čuješ li ti što je tebe pitam? Gde su ovi što sam ti rekao, jadan ne bio. Nemoj da se zajebavamo. I da vrtiš jednu te istu priču. A gde je Klakor? Gde je Trkač? Gde je Dedoviću brat? Opet te pitam isto. Ko je ubio kuma mojega? Našega druga i brata. Ko je ubio Baltića? Ko je postavio Dulu eksploziv? Ko je ubio Brdžu Roganovića, starog čoveka od 70 godina, stoko jedna?

Mile Kapetan: Ne znam šta da ti kažem. Od lokacija ne znam niko gde je, niti mogu da ti kažem bilo koga gde je. Sem da znam da su ovi u Kotor, tu, što se tiče Jovice... A što se tiče ostalih, nemam pojma gde su... Niti ja koga pitam gde je i što... Moj rat je krenuo od Alana. I to je sve što mogu da ti kažem.