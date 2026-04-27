Slušaj vest

Mladić (24) koji je bio za volanom automobila "golf" u koji se danas oko 13 sati na auto-putu Ruma-Šabac, kod skretanja za Hrtkovce, zakucao "ford", preminuo je u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici! On je četvrta žrtva tešeke saobraćajne nesreće, pošto je troje ljudi preminulo na mestu jezivog sudara.

- Mladić je sanitetom bio prevezen u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici. Povrede su bile teške i on je preminuo - potvrđeno je Kuriru u bolnici.