Mladić star 22 godine, koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Šabac–Ruma, nalazi se u teškom stanju i hitno je iz Šapca prebačen u Urgentni centar u Beogradu.

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13.30 sati na autoputu Šabac-Ruma, kada je, kako se sumnja, vozač automobila marke "ford" tamno sive boje vozio u kontra smeru brzinom 130 na sat!

U saobraćajnoj nesreći je učestvovao i "golf" crne boje.

Poginule četiri osobe

U saobraćajnoj nesreći nesreći je poginuo vozač "forda" koji je vozio u suprotnom smeru, kao i dve osobe koje su bile saputnici u "golfu". Vozač "golfa" u jako teškom stanju prevezen u bolnicu gde je nažalost podlegao povredama, dok je mladić (22) iz "golfa" bio u bolnici u Šapcu, ali je prevezen za Beograd.

Kako se nezvanično saznaje, dečko i devojka koji su poginuli su, inače, koristili usluge vožnje iz mesta u mesto, preko jedne popularne aplikacije i tako su se našli u "golfu".

Kako se može videti vozila su u potpunosti uništena, a delovi su rasuti po putu.

"Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! "Ford" tamno-sive boje", napisao je član jedne grupe na Vajberu koju je poslao oko 12.57 sati, a samo nekoliko minuta kasnije došlo je do stravičnoj sudara.