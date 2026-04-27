Četiri osobe su poginule, dok je jedan mladić teško povređen u današnjoj stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Šabac – Ruma oko 13 časova.

Kako smo pisali, nesreća se dogodila kada su se sudarili "ford", koji se kretao u suprotnom smeru i "golf" u kojem su se nalazile četiri osobe, a sada je podeljen novi video štete na automobilima iz drugog ugla.

Dve osobe su umrle na licu mesta, dok je jedna osoba preminula u bolnici, a tragičnim scenama je prethodila poruka na jednoj "Vajber" grupi.

Upozorenje na Vajber grupi

Kako je Kurir pisao, poslata je poruka koja je navela da se vozač automobila marke "ford"vozi u suprotnom smeru na auto-putu.

- Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! "Ford" tamno-sive boje - napisao je član te grupe u 12.57 sati. Samo sedam minuta kasnije, stigla je poruka:

- Zaustavljen saobraćaj na auto-putu Šabac - Ruma, udes.

- "Ford" je išao brzo, 130 na sat - rekli su očevici.

Prema prvim informacijama, vozač tamno sivog "forda" ušao je u kontrasmer na auto-putu i tom prilikom se zakucao u drugo vozilo koje se kretalo svojom trakom.

U sudaru, u kom su smrskani automobili, vozač "forda" stradao je na mestu. U vozilu marke "golf" stradali su momak i devojka, koji su koristili usluge vožnje, dok je vozač "golfa" preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici.

- U "golfu" su bili momak i devojka koji su poginuli na mestu, takođe i vozaču "forda" nije bilo spasa. Vozač "golfa" u jako teškom stanju prevezen u bolnicu gde je nažalost podlegao povredama - rekao je izvor za Kurir.

Kako nezvanično saznajemo, dečko i devojka koji su poginuli su, inače, koristili usluge vožnje iz mesta u mesto, preko jedne popularne aplikacije i tako su se našli u "golfu".

- U pitanju su mladi ljudi, tragedija je velika. Vozač "golfa" je imao 24 godine, a i momak i devojka su takođe mlađe životne dobi - kaže nam sagovornik.