"DEČKO IZ GOLFA MI NE IZLAZI IZ GLAVE, MUČNO JE BILO GLEDATI..." Očevici koji su PRVI zatekli "ford" smrti kod Rume - krenuli za Sloveniju, pa skončali tragično
Četvoro ljudi je poginulo danas u stravičnoj nesreći na auto-putu Šabac — Ruma, dok se jednom mladiću bore za život.
Kako smo pisali, nesreća se dogodila kada su se sudarili "ford", koji se kretao u suprotnom smeru i "golf" u kojem su se nalazile četiri osobe — muškarac iz Beograda, koji se nalazio za volanom "forda", vozio je u suprotnom smeru na auto-putu brzinom od 130 kilometara na čas.
Prema prvim informacijama, u "golfu" su bile četiri osobe iz Rume, i kako se sumnja, krenuli su u Sloveniju kada je došlo do tragedije.
Očevici o tragediji
- Zadesio sam se među prvima na mestu nezgode. Čak i za mene koji se bavim saobraćajnom nezgodama je ovo bilo mučno za gledati. Dečko iz "golfa" mi ne izlazi iz glave. Strašno! I dalje ne razumem kako je uspe da uđe u kontrasmer osim svesnog polukružnog na petlji Ruma. Do mesta nezgode od petlje je potrebno 3-4 min vožnje, toliko je i prošlo od upozorenja na Viber grupi do nezgode. Kako, zašto? Ne znam. Lično sam gledao na brzoj saobraćajnici Ša-Lo kako se stariji čovek u mercedesu "a klase", Bg tablica okreće na sred puta kako bi se vratio nekih 500m na isključenje. Saučešće porodicama nastradalih - istakao je jedan od komentatora sa Instagram stranice "192_rs".
Mladiću se bore za život!
Mladić (22), koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći,nalazi se u teškom stanju i hitno je iz Šapcaprebačen u Urgentni centar u Beogradu.
Upozorenje na Vajber grupi
Kako je Kurir pisao, poslata je poruka koja je navela da se vozač automobila marke "ford"vozi u suprotnom smeru na auto-putu.
- Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! "Ford" tamno-sive boje - napisao je član te grupe u 12.57 sati. Samo sedam minuta kasnije, stigla je poruka:
-Zaustavljen saobraćaj na auto-putu Šabac - Ruma, udes.
- "Ford" je išao brzo,130 na sat- rekli su očevici.
Prema prvim informacijama, vozač tamno sivog "forda"ušao je u kontrasmer na auto-putu i tom prilikom se zakucao u drugo vozilokoje se kretalo svojom trakom.
U sudaru, u kom su smrskani automobili, vozač "forda" stradao je na mestu.U vozilu marke "golf" stradali su momak i devojka, koji su koristili usluge vožnje, dok jevozač "golfa" preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici.
- U "golfu" su bili momak i devojka koji su poginuli na mestu, takođe i vozaču "forda" nije bilo spasa. Vozač "golfa" u jako teškom stanju prevezen u bolnicu gde je nažalost podlegao povredama - rekao je izvor za Kurir.
Kako nezvanično saznajemo, dečko i devojka koji su poginuli su, inače, koristili usluge vožnje iz mesta u mesto, preko jedne popularne aplikacije i tako su se našli u "golfu".
- U pitanju su mladi ljudi, tragedija je velika. Vozač "golfa" je imao 24 godine, a i momak i devojka su takođe mlađe životne dobi - kaže nam sagovornik.
Kurir.rs/Blic, Dnevnik