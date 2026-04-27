Četvoro ljudi je poginulo danas u stravičnoj nesreći na auto-putu Šabac — Ruma, dok se jednom mladiću bore za život.

Kako smo pisali, nesreća se dogodila kada su se sudarili "ford", koji se kretao u suprotnom smeru i "golf" u kojem su se nalazile četiri osobe — muškarac iz Beograda, koji se nalazio za volanom "forda", vozio je u suprotnom smeru na auto-putu brzinom od 130 kilometara na čas.

Prema prvim informacijama, u "golfu" su bile četiri osobe iz Rume, i kako se sumnja, krenuli su u Sloveniju kada je došlo do tragedije.

Očevici o tragediji

- Zadesio sam se među prvima na mestu nezgode. Čak i za mene koji se bavim saobraćajnom nezgodama je ovo bilo mučno za gledati. Dečko iz "golfa" mi ne izlazi iz glave. Strašno! I dalje ne razumem kako je uspe da uđe u kontrasmer osim svesnog polukružnog na petlji Ruma. Do mesta nezgode od petlje je potrebno 3-4 min vožnje, toliko je i prošlo od upozorenja na Viber grupi do nezgode. Kako, zašto? Ne znam. Lično sam gledao na brzoj saobraćajnici Ša-Lo kako se stariji čovek u mercedesu "a klase", Bg tablica okreće na sred puta kako bi se vratio nekih 500m na isključenje. Saučešće porodicama nastradalih - istakao je jedan od komentatora sa Instagram stranice "192_rs".

Mladiću se bore za život!