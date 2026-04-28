Vuk. G., Lenka R. (22) i Dejan Đ. (24) poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na auto-putu Ruma-Šabac, kod skretanja za Hrtkovce.

Njih troje bili su u automobilu marke "golf" u koji se sa 130 kilometara na sat zakucao automobil "ford" koji se kretao u kontrasmeru.

2026-04-28 09_06_53-Rakuten Viber.png
Nastradali Dejan Đ. Foto: Privatna arhiva

- Troje mladih, svi iz okoline Šapca, krenuli su juče za Sloveniju. Išli su svojim putem, a nastradali su ni krivi ni dužni. Oni se poznaju još iz škole, drugovi su bili - kaže jedan njihov poznanik i dodaje da je Denaj Đ. koji je bio za volanom neko vreme već radio u Sloveniji.

- Dejan je baš nedavno baš kupio automobil - rekao je.

viber_image_2026-04-28_09-01-19-512.jpg
Nastradala Lenka R. Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, u nesreći je poginuo u vozač "forda".

- U "golfu" je bilo četvoro mladih, a vozač "forda" je bio sam u automobilu. Jedan mladić iz "golfa" je teško povređen i prebačen je u beogradsku bolnicu - podseća naš izvor.

viber_image_2026-04-28_09-02-07-496.jpg
Nastradali Vuk G. Foto: Privatna arhiva

Kako smo već pisali, stravična saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 13 sati, a samo sedam minuta pre strahovitog sudara, vozači su upozoravali jedni druge na Vajber grupi namenjenoj vozačima, da tamno-sivi "ford" juri kontrasmerom.

- Nažalost, crne slutnje su se obistinile i došlo je do direktnog sudara. Prizori na mestu nesreće bili su jezivi. Oba automobila su od siline udarca prepolovljenja, motori su im poispadali, a delovi su bili rasuti svuda unaokoli - ispričao je jedan potreseni očevidac.

Mesto nesreće na auto-putu Ruma-Šabac Foto: Kurir

Zbog čega je vozač "forda" ušao u suprotan smer zna samo on, a tajnu je odneo u grob.

- Da li se zbunio, promašio kretanje ili je nešto drugo u pitanju u ovom trenutku se ne zna. Policija je obavila uviđaj i utvrđuje se kako je došlo do toga da vozač promaši smer na auto-putu - kaže naš izvor.

Vozači koji su se juče zatekli na tom putu komentarisali su "da može da se desi da čovek pogreši, ali da u takvim situacijama treba drugačije da odreaguje, da se možda pomeri u zaustavnu traku ili na neki drugi način da signal ostalim učesnicima u saobraćaju.

Automobil u kom su nastradali Vuk, Dejan i Lenka Foto: Kurir

- Međutim, kod njega to nije bio slučaj, a zbog čega je to tako zna samo on. Nažalost, mladi ljudi su nastradali na auto-putu ni krivi ni dužni i to je što u ovoj tragediji najviše boli - rekao je naš sagovornik.

collage.jpg
ruma.jpg
collage.jpg
saobraćajna nesreća 2.jpg