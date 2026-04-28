Vuk M. (22) teško je povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče na auto-putu na deonici Šabac-Ruma, kada se u vozilo u kojem se nalazio direktno zakucao automobil marke "ford" koji se kretao u suprotnom smeru! Kako kažu njegovi prijatelji, Vuku je sada hitno potrebna naša pomoć.

Povređeni Vuk M. Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, nakon nesreće, mladić je hitno transportovan iz bolnice u Šapcu u Urgentni centar u Beogradu, gde se nalazi u teškom stanju i lekari se bore za njegov život.

Snimak nakon jezivog udesa kod Rume Izvor: Kurir

- Vuk je trenutno u jako teškom stanju, nemamo mnogo detalja, ali molimo se da uspe da se izvuče. Iako su povrede jezive, mlad je i svi se uzdamo u to. Takođe je i sportista, tekvondnom se bavi, pa je u dobroj kondiciji i nadamo se da će mu sve to pomoći u oporavku - kaže za Kurir jedan njegov prijatelj.

U međuvremenu, društvenim mrežama proširio se apel za hitno davanje krvi.

- Našem drugu Vuku M. je potrebna pomoć. Ko je B+ ili 0+ krvna grupa i u mogućnosti je, neka dođe danas u Centar za transfuziju krvi "Sveti Sava" u Beogradu i donira krv za našeg kolegu. Kada budete stigli, naznačite da je donacija za Vuka M., datum rođenja 12. mart 2004 - navodi se u apelu. Inače, krv je moguće dati i sutra u Kulturnom centru u Šapcu.

Podsetimo, tragediji je prethodilo dramatično upozorenje. Nekoliko minuta pre nesreće, tačnije u 12.57 časova, član jedne lokalne Vajber grupe upozorio je vozače: "Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! "Ford" tamno-sive boje."

Nažalost, samo nekoliko minuta kasnije, oko 13 časova, došlo je do direktnog sudara. Prema prvim informacijama, muškarac iz Beograda, koji je upravljao "fordom", kretao se suprotnim smerom velikom brzinom i direktno udario u crni "golf" u kojem se nalazio povređeni mladić i još troje koji su nažalost poginuli na mestu.

Prema prvim informacijama, vozač tamno sivog "forda"ušao je u kontrasmer na auto-putu i tom prilikom se zakucao u drugo vozilo koje se kretalo svojom trakom.

U sudaru, u kom su smrskani automobili, vozač "forda" stradao je na mestu.U vozilu marke "golf" stradali su momak i devojka, dok je vozač "golfa" preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici.