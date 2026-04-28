Slušaj vest

Muškarac (57) iz okoline Sombora ubio je rođenog brata (53) hicem iz puške, nakon čega je pokušao i samoubistvo, saznaje nezvanično Kurir!

Zločin je kako saznajemo prijavljen jutros oko 9 časova, a navodno je komšija čuo ispaljene hice i pozvao policiju.

- Slučaj je policiji prijavila treća osoba, navodno komšija koji živi nedaleko od njihove kuće. Čovek je čuo hice i odmah pozvao policiju - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Policija je dolaskom na lice mesta zatekla horor, ležali su na podu u lokvi krvi. Stariji brat je odmah prevezen u bolnicu i nalazi se u teškom stanju, lekari mu se bore za život, dok je drugi brat zatečen mrtav.

Kako smo ranije preneli, sumnja se da je jedan od braće, nakon rasprave, oduzeo život drugom, a nakon počinjenog zločina, osumnjičeni je navodno pokušao da presudi sebi.

- Prizor u kući je bio potresan. Policija je prvobitno dobila informaciju o dva leša, ali je brzim reagovanjem Hitne pomoći utvrđeno da je jedan muškarac još uvek davao znake života - pisali smo ranije.

Policija je blokirala prilaz kući i u toku je detaljan uviđaj koji obavljaju dežurni tužilac i forenzičari. Motiv ovog stravičnog zločina i dalje je nepoznat, a više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja.

