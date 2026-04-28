Društvenim mrežama i vozačkim grupama danas oko 11.40 časova je počelo da se širi dramatično upozorenje koje je uznemirilo građane i vozače.

- Na auto-putu Miloš Veliki, smer od Surčina ka Novom Beogradu, sivi Alfa Romeo, BIH oznaka ide kontra smerom. Obratite pažnju. Slučaj je prijavljen - objavljeno je na stranici 192 na Instagramu.

Vozači koji su se u tom trenutku našli na ovoj deonici prijavljivali su da je situacija izuzetno opasna, a pojedini su naveli da su morali naglo da koče i sklanjaju se kako bi izbegli direktan sudar. Nadležni su odmah obavešteni, ali je neizvesnost trajala minutima koji su, kako kažu očevici, delovali kao večnost.

Posebnu težinu ovom incidentu daje činjenica da dolazi samo dan nakon tragedije na auto-putu Ruma - Šabac, gde je vozač "Forda", takođe krećući se u kontra smeru, izazvao stravičan sudar u kojem su život izgubile četiri osobe. Taj slučaj potresao je javnost i ponovo otvorio pitanje bezbednosti na autoputevima, ali i kontrole vozača koji se nađu za volanom u rizičnim stanjima.

Građani su na društvenim mrežama ogorčeni i uplašeni, uz komentare da je „ovo postalo noćna mora svakog vozača“ i da se ovakvi incidenti, nažalost, ponavljaju prečesto.