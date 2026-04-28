Tragična smrt Dejana Đ. (24), Lenke R. (22) i Vuka G. (20) koji su juče tragično nastradali kada se u "golf" u kom su bili brzinom od oko 130 kilometara na sat na auto-putu Ruma-Šabac kod Hrtkovaca "fordom", vozeći u suprotnom smeru, zakucao Miodrag P. (48), zavila je u crno ceo Šabac.

- Bili su deca za primer, svi su se poznavali još od malih nogu, Šabac nije veliki grad. Bili su ista generacija, kao i Vuk M. (22), za čiji se život lekari bore. Molimo se da preživi - kaže za Kurir jedna Šapčanka.

Dejan Đ. i Lenka R. kako dodaje, bili su par koji su svi obožavali. Vredni i lepo vaspitani tinejdžeri.

Nastradali u nesreći Foto: Privatna arhiva, Kurir

- Ne mogu da poverujem da su zajedno otišli u smrt. Dejan je celog života skromno živeo sa ocem, dedom i bratom. Nedavno je pronašao posao u Sloveniji, štedeo je novac i planirao da renovira njihovu porodičnu kuću. Kada je dolazio u Šabac, nije se odvajao od Lenke. Lenka je bila jedan od najboljih đaka gimnazije, pobeđivala je na školskim takmičenjima, bila dete, a onda i devojka za primer. Nadali smo se da ćemo da slavimo sa njima, da ćemo jednog dana da igramo na njihovoj svadbi - kroz suze priča za Kurir poznanik.

Kobnog dana, četvoro mladih je crnim "golfom", koji je Dejan Đ. nedavno kupio novcem zarađenim u Sloveniji, krenulo iz Beograda u rodni Šabac. Nedaleko od isključenja sa auto-puta, na njih je u punoj brzini, vozeći u kontra smeru naleteo Miodra P. iz Surčina, koji je i sam nastradao na licu mesta.

- Vuk G. koji je nastradao u automobilu sa Dejano i Lenkom bio je fino i kulturno dete, poznavao ga je ceo Šabac. Vuk M. kom se lekari bore za život,uspešan je sportista, tekvondista koji je osvajao brojne medalje, ponos našeg grada - dodaje naša sagovornica.

Saobraćajna nesreća kod Rume Foto: Kurir

Stravična saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se juče oko 13 sati, samo sedam minuta pošto su korisnici jedne Vajber grupe namenjene vozačima, upozorili na tamno-sivi "ford" koji juri u kontrasmeru.

- Takoreći pred kućnim pragom, došlo je do direktnog sudara. Prizori na mestu nesreće bili su jezivi, oba automobila od siline udarca bila su gotovo prepolovljena, a delovi automobila rasuti u prečniku od oko stotinak metara - ispričali su očevici jezive nesreće.

Zbog čega je vozač "forda" ušao u suprotan smer zna samo on, a tajnu je odneo u grob.