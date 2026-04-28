Istraga smrti osamdesetogodišnjeg muškarca u Ulici Jurija Gagarina i zvanično je dobila status teškog ubistva. Prema najnovijim informacijama, potvrđeno je da su povrede na telu žrtve nanesene namerno, a policija je već došla do prvih opisa muškarca koji se sumnjiči za ovaj svirepi čin.

Opsadno stanje na Novom Beogradu traje satima, a inspektori su stegli obruč oko garažnog kompleksa gde se zločin dogodio.

Iako se u početku proveravala mogućnost prirodne smrti padom, tragovi na licu mesta i priroda povreda nedvosmisleno ukazuju na to da je starac zverski ubijen.

Policija operativno traga za muškarcem koji je viđen u blizini garaža u kritično vreme. Veruje se da je napadač mlađe dobi i da je koristio izolovanost garažnog prolaza kako bi presreo žrtvu.

Interventne jedinice i inspektori u civilu vrše racije u okolnim zgradama i proveravaju sva mesta na kojima bi osumnjičeni mogao da se krije.

"Više nema dileme, ovo je hladnokrvno ubistvo. Žrtva je napadnuta s leđa dok je prilazila garaži. Nađeni su dokazi koji ukazuju na borbu, a policija već ima određene indicije o tome ko bi mogao biti počinilac," otkriva izvor Telegrafa blizak istrazi.

Ulaz i izlaz iz tog dela blokova je pod strogom kontrolom. Policija zaustavlja vozila, a građanima se savetuje oprez dok se potraga ne okonča. Forenzičke ekipe i dalje izuzimaju biološke tragove ispred garaže, nadajući se da je ubica ostavio DNK trag prilikom napada.