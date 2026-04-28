Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Valjevu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu, podneli su krivičnu prijavu protiv M. M. (59) iz Lajkovca i Z. J. (67) iz Mionice, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela prevara i falsifikovanje isprave.