Muškarac (80) je žrtva brutalnog zločina ispred svoje garaže na Novom Beogradu. Prema nezvaničnim saznanjima, ubijen je sa leđa tupim predmetom u glavu.

Kako se saznaje, istraga smrti osamdesetogodišnjeg muškarca u Ulici Jurija Gagarina i zvanično je dobila status teškog ubistva.

Prema najnovijim informacijama sa terena, potvrđeno je da su povrede na telu žrtve nanesene namerno, a policija je već došla do prvih opisa muškarca koji se sumnjiči za ovaj svirepi čin.

Opsadno stanje na Novom Beogradu traje satima, a inspektori su stegli obruč oko garažnog kompleksa gde se zločin dogodio.

Policija operativno traga za muškarcem koji je viđen u blizini garaža u kritično vreme. Veruje se da je napadač mlađe dobi i da je koristio izolovanost garažnog prolaza kako bi presreo žrtvu.

Interventne jedinice i inspektori u civilu vrše racije u okolnim zgradama i proveravaju sva mesta na kojima bi osumnjičeni mogao da se krije.