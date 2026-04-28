"UBIŠE MI KOMŠIJU!" PRVE FOTOGRAFIJE SA MESTA SVIREPOG UBISTVA NA NOVOM BEOGRADU: Čekićem napao čoveka (80), seo u njegov auto, pa pobegao
Policijske snage i forenzičari već satima ne napuštaju garažni kompleks u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, gde je jutros ubijen stariji muškarac (80), a potreseni građani, kako kažu, u šoku su šta se desilo i strahuju zbog toga što je osumnjičeni i dalje na slobodi.
Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je napadač žrtvu sačekao, a potom ga usmrtio tupim predmetom, nakon čega je pobegao.
- Policija je i dalje na terenu, a čitav kraj je pod opsadom. Ulaz u garažu ograđen je trakama, dok inspektori i policija pretražuju svaki trag koji bi mogao da dovede do osumnjičenog - kaže izvor Kurira.
Prema nezvaničnim informacijama, istražitelji proveravaju snimke sa nadzornih kamera iz okolnih zgrada i garažnog kompleksa, dok se ispituju i mogući motivi zločina.
Na mestu ubistva i dalje traje uviđaj, dok policija i dalje traga za napadačem koji je nakon zločina pobegao u nepoznatom pravcu.
Stanari ovog dela Novog Beograda i dalje su u šoku zbog zločina, dok je prisustvo velikog broja policajaca dodatno pojačalo uznemirenost među komšijama.
- U šoku sam da se to desilo, nismo čuli ništa, sve do dolaska policije i hitne pomoći. Ja sam bila kod frizera kada je ušao čovek i kaže: "Ubiše mi komšiju" - priča jedna građanka za Kurir i dodaje:
- Rekao je samo da je starac isparkirao auto iz garaže i vratio se ponovo unutra da nešto uzme, kad ga je ubica napao čekićem. Seo potom u njegov auto i pobegao. Još se traga za njim, ja se plašim hoću li živa stići do svoje kuće... - priča ova potresena žena.
Prema rečima komšija, ubijeni je vojni penzioner.
Istraga je u toku, a očekuje se da više detalja o svirepom ubistvu bude poznato nakon završetka uviđaja i pregleda svih prikupljenih dokaza.