Policijske snage i forenzičari već satima ne napuštaju garažni kompleks u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, gde je jutros ubijen stariji muškarac (80), a potreseni građani, kako kažu, u šoku su šta se desilo i strahuju zbog toga što je osumnjičeni i dalje na slobodi.

Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je napadač žrtvu sačekao, a potom ga usmrtio tupim predmetom, nakon čega je pobegao.

- Policija je i dalje na terenu, a čitav kraj je pod opsadom. Ulaz u garažu ograđen je trakama, dok inspektori i policija pretražuju svaki trag koji bi mogao da dovede do osumnjičenog - kaže izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, istražitelji proveravaju snimke sa nadzornih kamera iz okolnih zgrada i garažnog kompleksa, dok se ispituju i mogući motivi zločina.

Na mestu ubistva i dalje traje uviđaj, dok policija i dalje traga za napadačem koji je nakon zločina pobegao u nepoznatom pravcu.

Stanari ovog dela Novog Beograda i dalje su u šoku zbog zločina, dok je prisustvo velikog broja policajaca dodatno pojačalo uznemirenost među komšijama.

- U šoku sam da se to desilo, nismo čuli ništa, sve do dolaska policije i hitne pomoći. Ja sam bila kod frizera kada je ušao čovek i kaže: "Ubiše mi komšiju" - priča jedna građanka za Kurir i dodaje:

- Rekao je samo da je starac isparkirao auto iz garaže i vratio se ponovo unutra da nešto uzme, kad ga je ubica napao čekićem. Seo potom u njegov auto i pobegao. Još se traga za njim, ja se plašim hoću li živa stići do svoje kuće... - priča ova potresena žena.

Prema rečima komšija, ubijeni je vojni penzioner.