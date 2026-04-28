PREMINUO RADOVAN KOJI JE UBIO BRATA KOD SOMBORA: Pucao u Sinišu u majčinoj kući, a onda i sebi u glavu! TAJNU ODNEO U GROB
Radovan T. (53) koji je jutros ubio svog rođenog brata Sinišu T. (57) u kući njihove majke u selu Stapar kod Sombora, pa potom povredio i sebe, preminuo je u UKC Vojvodina!
- U Univerzitetski klinički centar Vojvodine primljen je pacijent R.T. muškog pola, kao premeštaj iz Opšte bolnice Sombor zbog povreda zadobijenih upucavanjem vatrenim oružjem u glavu. Inicijalno je zbrinut u regionalnom centru, gde je sediran, endotrahealno intubiran i podvrgnut CT pregledu glave, nakon čega je indikovan transport u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine radi daljeg lečenja - navodi se u saopštenju, u kom se dodaje:
- Neposredno po prijemu započete su mere kardiopulmonalno-cerebralne reanimacije. Uprkos primeni svih raspoloživih mera intenzivnog lečenja i reanimacije, nije došlo do povoljnog ishoda, te je konstatovan smrtni ishod.
Podsetimo, Radovan i njegov stariji brat Siniša došli su kod svoje majke, inače vaspitačice u penziji.
- Majku su poslali u prodavnicu, a oni su ostali sami. Radovan je tada pucao u brata, a potom i u sebe. Zbog čega je došlo do krvoprolića mi ne znamo. Njih dvojica nisu živela kod majke. Sada su zajedno došli kod nje i desilo se zlo - podseća izvor Kurira i dodaje da je Radovan T. tajnu bratoubistva odneo u grob.