Siniša T. (57) preminuo je na licu mesta nakon što ga je rođeni brat Radovan T. (53) upucao iz vatrenog oružja u majčinoj kući, u selu Stapar kod Subotice.

Kako smo pisali, Radovan je potom digao ruku na sebe, usled čega je prebačen u UKC Vojvodina, ali je usled zadobijenih povreda preminu.

- U Univerzitetski klinički centar Vojvodine primljen je pacijent R.T. muškog pola, kao premeštaj iz Opšte bolnice Sombor zbog povreda zadobijenih upucavanjem vatrenim oružjem u glavu. Inicijalno je zbrinut u regionalnom centru, gde je sediran, endotrahealno intubiran i podvrgnut CT pregledu glave, nakon čega je indikovan transport u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine radi daljeg lečenja. Uprkos primeni svih raspoloživih mera intenzivnog lečenja i reanimacije, nije došlo do povoljnog ishoda, te je konstatovan smrtni ishod- navodi se u saopštenju.

Tragedija u kući majke

- Majka, inače, živi sama. Stariji sin Siniša, živeo je sa svojim sinovima u drugoj kući u istom mestu, a Radovan živi sa svojom porodicom u Apatinu. Sada su se obojica našli kod majke, u njenoj kući. Jutros su majku poslali u prodavnicu i onda se desilo ovo zlo. Radovan je pucao u Sinišu i ubio ga na mestu, a potom i u sebe - pričaju nam šokirane komšije i dodaju da je Radovan automobilom došao kod majke, kao i da njegov auto još uvek stoji parkrian ispred kuće.

Oni dodaju da je Sinišina i Radovanova majka vaspitačica u penziji.

- Videli smo kada su je rođaci izveli iz dvorišta i odveli je u jednu kuću tu, u blizini. Jadna žena, van sebe je, mislim da još uvek nije svesna šta se dogodilo. Jutros je najnormalnije otišla u prodavnicu, a kada se vratla iz prodavnice zatekao ju je ovaj užas - kaže komšija.

Siniša T., ubijen u Somboru od strane brata

Prema njihovim rečima, braća nisu imala veće nesuglasice, a zbog čega su se posvađali u majčinoj kući za sada nije poznato.

- Policija je obavila uviđaj, utvrđuju se motivi. Kao i u svakoj porodici bilo je nekih nesuglasica, ali nismo čuli da su u nekoj većoj zavadi. Do sada nije bilo nekih neprijatnih situacija s njima - kažu naši sagovornici u neverici.