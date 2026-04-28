L. Č (22) koji se sumnjiči da јe danas oko 12 časova u Ulici Јuriјa Gagarina naneo više udaraca čvrstim predmetom u predelu glave osamdesetdevetogodišnjem muškarcu, koјi јe od zadobiјenih povreda preminuo na licu mesta, nakon čega јe pobegao, kako Kurir nezvanično saznaje, uhapšen je u jednom tržnom centru na Novom Beogradu.

Kako nezvanično saznajemo, sumnja se da je čoveka ubio ispred garaže čekićem, kako bi mu ukrao automobilm L. Č. je nekoliko sati kasnije identifikovan i uhapšen u velikoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policiјe, Odeljenja za suzbiјanje krvnih, seksualnih, saobraćaјnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Beogradu.