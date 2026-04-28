Pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačem, danas oko 12.15 časova, u mestu Vrčin u opštini Grocka, zaustavili su tridesetsedmogodišnjeg M.K. koji se na auto-putu Beograd - Niš vozilom marke „fijat“ kretao brzinom od 119 kilometara na čas, na delu auto-puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Pored toga, vozilo se kretalo preticajnom trakom, iako krajnja desna traka nije bila zauzeta vozilima.

Zbog navedenih prekršaja, vozaču su sačinjeni prekršajni nalozi.

Pregledom vozila, u prepravljenom prostoru, pronađeno je oko 350 boksova cigareta sa kosovskim akciznim markicama.

Dalji rad nastavili su policijski službenici PU za grad Beograd, UKP, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, koji će po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv M.K. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznim proizvodima.

Kako se sumnja on je cigarete prevozio iz Kosovske Mitrovice, namenjene daljoj prodaji.

Ne propustiteDruštvoPlatio kaznu 20 evra, pa ostao bez dozvole: Beograđanin doživeo šok u komšiluku, ovde je morao po dokument
Automobili na granici
HronikaSAOBRAĆAJNA POLICIJA ZABELEŽILA 55.500 PREKRŠAJA PREKORAČENJA BRZINE: Rekordan broj prekršaja otkriven u velikoj međunarodnoj akciji!
-dsc1961.jpg
Hronika24 ČASA KONTROLE BRZINE ŠIROM ZEMLJE! Policija kontroliše brzinu na više od 400 lokacija, ovo su detalji! (foto)
presretaci-saobracajna-policija-foto-nenad-kostic--6.jpg
HronikaPOGLEDAJTE NASILNIČKU VOŽNJU U SURČINU Vozio skoro 200 na sat bez dozvole! Policija odmah krenula za njim (VIDEO)
Screenshot 2026-04-11 213726.png