Marko Miljković koji je optužen da je zajedno sa Veljkom Belivukom organizovao kriminalnu grupu koja se tereti za otmice, ubistva, trgovinu drogom i oružjem, danas je pred Specijalnim sudom u Beogradu, u drugom postupku koji se vodi zbog sumnje da su novac zarađen od kriminala ulagali u legalne tokove, izjavio da je sve što ima sam zaradio "jer radi od svoje 16 godine".

Veljko Belivuk Marko Miljković

Miljković je od suda tražio da danas iznese odbranu, ali je posle izlaganja za govornicom koje je trajalo nešto duže od sat vremena, kratko rekao da neće odgovarati ni na čija pitanja i da je to sve što ima da kaže, posle čega je u pratnji stražara vraćen u boks za optužene.

Iznošenje odbrane pred sudom, započeo je hronološki od svoje 16 godine, nabrajajući sportske klubove u kojima je držao treninge, a potom i noćne klubove u Beogradu u kojima je radio "na vratima", zarađivao procenat od prodavaca cveća u lokalima i taksista koji su razvozili goste iz lokala, a potom kako su godine prolazile, kako tvrdi postao sa Belivukom čovek koji je držao obezbeđenje u gotovo svim popularnim klubovima i kafanama.

Prvi veliki novac, prema odbrani koju je izneo danas, "zaradio" je kada je oženio suprugu Tanju Miljković. Inače, i Tanja Miljković obuhvaćena je optužnicom zbog sumnje da je ulagala u legalne tokove novac koji je njen muž zarađivao kriminalnim aktivnostima.

- 24. oktobra 2015. pravio sam svadbu u "Metropolu" na kojoj je bilo 250 zvanica, dobili smo uglavnom novac od prijatelja, kako onih koji su bili tu tako i od onih koji nisu mogli da dođu na svadbu iz nekog razloga, ili jer su bili u zatvoru. Ukupno smo dobili 193.000 evra. Recimo, od čoveka za kog sam ranije radio obezbeđenje kluba u Pančevu, ali i njegovo lično obezbeđenje dok je živeo u Moskvi, dobio sam u koverti 50.000 evra i to pre svadbe, jer nije mogao da dođe - pričao je danas Miljković u sudnici, tvrdeći da i danas ima spisak, odnosno evidenciju ko mu je koliko od gostiju novca dao.

- Vodio sam evidenciju, da mogu da se revanširam kada dođe vreme. Recimo, drugovi iz kraja su dali kovertu svi zajedno. Od jednog pokojnog čoveka i poslovnih partnera sam dobio veće iznose jer su znali da planiramo da kupimo stan. Taj spisak ne mogu da vam dam, bolje da me osudite nego da vam dam spisak sa svadbe ko je koliko dao, da razvlače ljude po medijima - rekao je danas Miljković, tvrdeći da je novac podelio i veći deo dao supruzi Tanji, 100.000 evra da kupi nekretninu, a da je za sebe "zadržao 7.000 evra manje, odnosno 93.000 evra". Svoj deo novca, kako tvrdi Miljković, uložio je u automobile i satove koje je potom preprodavao.

On je danas pokušao da ubedi sudsko veće da su stan, kuća u takozvanoj maloj Šilerovoj, luksuzni automobili, skupoceni satovi i sve ono što su on i njegova supruga Tanja Miljković imali stečeno od poslova kojima se bavio, a za koje nikada nije bio prijavljen jer "ne želi da plaća porez državi 40 godina pa da mu isplaćuju penziju 10 godina", ali i iz nasledstva od dede koji je imao nekretnine.

Bojana Belivuk moli sud da je pusti na more Bojana Belivuk, supruga Veljka Belivuka, koja je takođe optužena za pranje novca koji je njen muž prema optužnici zaradio baveći se kriminalom, danas je zamolila sud da joj odobri da napusti Srbiju, jer u julu želi da odvede decu na more. - Imam molbu da u julu sa decom otputujem na letovanje u Grčku. Navela sam i tačne datume - obratila se danas Bojana Belivuk sudu, ali će veće o tome naknadno da odluči. Podsetimo, odlukom suda, Bojani Belivuk, Tanji Miljković i supruzi optuženog Filipa Ivanovskog, Mariji, zabranjeno da je da tokom trajanja postupka koji se vodi i protiv njih napuste državu.

Bojana Belivuk

- Kada smo sami počeli da vodimo obezbeđenje po klubovima i kafanama u Beogradu, bili smo korektni i nismo mogli da postignemo da radimo obezbeđenje koliko su nas tražili. Nismo dozvoljavali da momci koji rade obezbeđenje piju, nikakve droge nije bilo, naravno bilo je problema u klubovima, nismo mi mirotvorci. Kao i vi u sudu, kada neko pravi problem, mi ga opomenemo, ako nastavi, izbacimo ga - pričao je danas pokušavajući da objasni da su on i Belivuk držali obezbeđenje u svim posećenim lokalima u Beogradu, na festivalima, događajima i auto-trkama.

Nabrajajući šta je sve radio tokom prethodnih decenija, Marko Miljković je danas izjavio i da je po izlasku iz pritvora 2018. pošto su on i Belivuk uhapšeni u maju 2017. zbog umešanosti u ubistvo karatiste Vlastimira Miloševića, a potom godinu dana kasnije i pravosnažno oslobođeni, prvi put je otišao na fudbalsku utakmicu i shvatio koliko novca može da zaradi.

- Imao sam osam ili devet godina kada sam bio na stadionu Partizana jedini put pre toga, da gledam Spajdermena na onom video bimu. Niti sam išao, niti su me zanimale utakmice, ne volim da gledam ni košarku ni fudbal. Međutim, pošto je kada smo izašli iz pritvora, Belivuk morao da odsluži kaznu od još godinu dana kućnog pritovra pitao me da preuzmem poslove na stadionu, objasnio mi je da ćemo da dobijamo 100.000 evra godišnje od FK Partizan za taj neki fond za navijače, baklje, autobuse za putovanja. Od tog iznosa nama je išlo po 40.000 evra godišnje, a ostalo za troškove. Sećam se da je moja prva utakmica bila dva meseca pošto smo izašli iz zatvora, do tada nisam znao ni gde je sever, gde jug - ispirčao je danas vođa kriminalnog klana navodeći da je slično funkcionisalo i sa košarkom, kao i da su po ulasku u košarkaški klub počeli da uzimaju novac od biznismena Aleksandra Papića.

- Papić nije voleo Ostoju (Ostoja Mijailović, prim.aut.), koji je bio predsednik košarkaškog kluba i on je ušao u priču da nam daje po 25.000 evra platu, da poddržimo njega, a ne Ostoju. Nama je bilo svejedno, ko da više para. Moram da kažem da mi je Papić poklonio sat, "roleks" sa posvetom "za brata". Mislim da je to bilo kao izvinjenje, jer sam već bio ljut na njega zbog kontinuiranih laži - rekao je iznoseći odbranu, a potom naveo da im je Papić ostao dužan novac, a da su i prihodi od FK Partizan prestali da pristižu, pošto su uhapšeni u februaru 2021. godine.

Detaljno govoreći o tome u koje su sve poslove ušli sa Papićem, naveo je da je on tražio i da posreduju da mu Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam vrati 300.000 evra, ali da u tome nisu hteli da učestvuju, kao i da ih je biznismen Aleksandar Kajmaković isplatio sa po 200.000 evra jer su njemu i Papiću pomogli da uđu u posed jednog lokala.

- Papić nam je ostao dužan 60 ili 80.000 evra. Zbog toga mi je i poklonio sat i posvetu uradio za mene. Nosio sam ga namerno, rekao sam i njemu da se neće izvući ako dođe do nečega pa me uhapse, i da ću odmah da kažem da mi ga je on poklonio - govorio je danas Miljković.