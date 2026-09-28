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pogled se najčešće usmeravao ka Berlinu. Nemačka je uglavnom preuzimala ulogu arbitra i bila adresa od koje se očekivalo rešenje. Danas vodeća evropska sila deluje ranjivije nego u bilo kom trenutku od svog ujedinjenja.

Trijumf neonacističke, proruske, ksenofobne krajnje desne Alternative za Nemačku na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu, a potom i u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, nisu samo izborni uspesi jedne stranke. Oni su simptom mnogo dubljeg procesa - postepenog slabljenja političkog centra, koji je decenijama čuvao stabilnost nemačkog političkog sistema. AfD je uspeo da kanališe nezadovoljstvo birača ekonomskim usporavanjem, migracionom politikom i osećajem da političke elite više ne razumeju probleme običnih građana. Hrišćansko-demokratska unija (CDU) kancelara Fridriha Merca doživela je najteže poraze u svojoj posleratnoj istoriji.

Rezultati pokazuju da nezadovoljstvo više nije periferni fenomen nemačke politike. Razočaranje birača mejnstrim strankama sve više jača alternative na levici i desnici, dok se politički centar ubrzano osipa. Takva fragmentacija dodatno otežava donošenje odluka i potkopava kredibilitet vlade u Berlinu.

Za Brisel je to dodatno opterećenje jer Nemačka nije obična država članica. Ona je najveća ekonomija kontinenta i jedan od presudnih aktera u postizanju kompromisa među državama članicama. Slabljenje pozicije nemačkog kancelara kod kuće neminovno se odražava i na njegov uticaj u Evropi.

Upravo zato se u evropskim prestonicama sa zabrinutošću prati pad podrške Mercu i sve veća politička nestabilnost u Nemačkoj. Sve su glasnija upozorenja da bi uzdrmana nemačka vlada mogla da zakomplikuje pregovore o budućem budžetu Evropske unije i reformama evropskih institucija. Svaka unutrašnja kriza u Berlinu nosi potencijal da se prelije na ostatak kontinenta.

Slični procesi odvijaju se i na drugoj strani Rajne. Francuska se takođe suočava s političkom neizvesnošću i rastom ekstremnih snaga koje dovode u pitanje dosadašnji evropski kurs. Nikad od kraja Drugog svetskog rata lideri Francuske i Nemačke nisu bili istovremeno ovako politički oslabljeni.

Evropska unija se pritom nalazi u najtežem periodu od svog osnivanja. Peta godina rata u Ukrajini, kojem se ne nazire kraj, narušeni transatlantski odnosi, migracioni pritisci, konkurencija s Kinom i usporavanje privrednog rasta zahtevaju snažno i koordinisano liderstvo. U takvim okolnostima, politička previranja u Berlinu i Parizu prevazilaze okvire unutrašnjih prilika dve države. Takva situacija sve više otvara pitanje sposobnosti Evropske unije da donosi strateške odluke, postiže konsenzus i suočava se sa spoljnim pritiscima.