VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Porodicu i decu ne dirajte!

Ratujte politički, vređajte se ako vam je gušt, mada to nikada nisam razumeo, potucite se, radite šta hoćete, ali nikada, baš nikada ne pominjite ničiju decu u političkim sukobima. Posebno nemojte nečijoj deci da pretite. Generalno, nikada ničiju porodicu ne pominjite u političkim raspravama. Porodica, posebno deca, to je svetinja i to se ne dira.

Samo nemoralni ljudi i oni kod kojih postoji očiti nedostatak pristojnosti i argumentacije posegnu za argumentom pominjanja dece. Jednako kako ću uvek stati u zaštitu porodice Aleksandra Vučića, odnosno njegove dece, tako ću uvek stati u zaštitu svakog opozicionog političara, novinara, voditelja, koga god, i njihovih porodica ukoliko se neko drzne da ih uzme u usta i napada misleći da je mnogo pametan.

Povod ovog pisanija je nedavno slanje SMS poruke Sime Spasića Ivanu Ivanoviću. Dakle, sa Ivanovićem se politički ništa ne slažem. Mislim da neretko nema meru i da preteruje, ali to je njegovo pravo. Stekao je određenu publiku koja ga voli i to mora da se poštuje. Pobedi ga argumentacijom, dođi mu u emisiju i tamo se pokaži da si vispreniji od njega. To da mu Simo Spasić - koji je inače u životu doživeo strašnu tragediju, pa se ponekad trudim da imam razumevanja za njegove ispade i proteste kada dođe sa megafonom i počne da viče na opozicione lidere smatrajući da su oni upregnuti od strane onih koji su pomagali šiptarske teroriste na Kosmetu, koji su Spasiću pobili najbliže - vređa decu i da mu najavi da će mu sve žensko u porodici... To je jednostavno nedopustivo. To je za osudu u svakom pogledu. To je za procesuiranje. Posebno je svakom ocu, a to znam po sebi, užasno kada mu neko žensko dete pominje u vulgarnom kontekstu. Lično sam jako osetljiv na ćerke, da budem iskren, da je meni neko onakvo nešto napisao za ćerke kao što je Spasić Ivanoviću, verovatno bih ga zakopao u zemlju, odnosno suđenje i prethodno policija i tužilaštvo bili bi mu spas. Otuda, kada je reč o porodici veoma sam principijelan. Nikada u životu ničiju porodicu, dok sam bio u aktivnoj politici, nisam pomenuo. Čak i kada sam znao da je dete nečijeg političara, posebno ako je protivnik, nešto zgrešilo, nikada to nisam koristio. Deca nisu kriva za ratove njihovih roditelja. Nisu kriva za ono što je minuli rad njihovih roditelja, niti su mogla da biraju ko su im majka i otac. Nisu dužna da trpe i da im se život uništava zato što su im roditelji poznate ličnosti, posebno ako su u svetu politike i ako odlučuju o nečemu. Užasavam se bestidnih izmišljotina na račun Danila Vučića. Čemu to uništavanje života mladiću čija je jedina „krivica“ to što je sin aktuelnog predsednika? Ko može da doživi sreću zbog toga?

Pišem sve ovo kao roditelj četvoro dece, koju ću iskreno učiti da se nikada ne late politike i da beže što dalje od nje. Naravno, sami će odlučivati o svom životu, ali kao roditelj bar, dok mogu da utičem na njih, trudiću se da nikada ne krenu putem na kom im je otac bio. No, mimo toga, čime god se budu bavili, ne želim da trpe bilo šta zbog svog oca. Zapamtite i utuvite jednom zasvagda - porodica i deca se nikad ne pominju u političkim sukobima, taman da ti je protivnik najgori dušmanin.