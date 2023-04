KOME SMETA VOJNA NEUTRALNOST SRBIJE? Analitičari rasvetlili pozadinu informacije o NAVODNOJ prodaji oružja Ukrajini: CILJ JE JASAN

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić demantuje navode o navodnom izvozu naoružanja i vojne opreme u Ukrajinu, koje je objavila britanska agencija “Rojters”, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

U saopštenju se navodi da je "šef srpske diplomatije još jednom podvukao da od početka ruske invazije na Ukrajinu iz Srbije nije izvezeno oružje ni jednoj od strana u sukobu.

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije i Profesor dr Stevica Deđanski, politički analitičar.

- Zar je moguće da mi imamo sumnju da strani zapadni izvori daju lažne informacije? Imali smo toliko primera u istoriji. Setimo se samo kako je CNN izveštavao o ratnim sukobima u Jugoslaviji devedesetih i Račka. Oni to rade kako bi postigli određeni efekat i uglavnom taj na koga je to usmereno na kraju nastrada. U ovoj varijanti oni misle da je najvažnije da oni pritisnu Srbiju kako bi ispalo da je ona strana u nekom sukobu koji nije naš i od koga se od samog početka držimo podalje. To očigledno ne odgovara nekim zapadnim zemljama koje žele da izvrše pritisak na Srbiju - rekao je Deđanski.

Beriša je doveo u vezu informaciju o navodnom snabdevanju Ukrajine oružjem od strane Srbije sa jačanjem vojske Srbije.

- Sigurno je da je najteže opravdati se od vesti koje su netačne. S obzirom da je Srbija okružena NATO zemljama, kada je počela vojnički da jača, jer mi sada imamo najmodernije oružje, trebalo je pritisnuti Srbiju da odabere stranu. Srbija je vojno neutralna zemlja. Pojedini nam na tome čestitaju. Cilj je da dok se vode ozbiljni razgovori sa Prištinom, dođe do takve informacije koja će sa toga skrenuti fokus na nekoliko dana. Svaki građanin treba da veruje ministrima u vladi, jer zaista ne postoji nikakav razlog da radimo to što nam pripisuju - smatra Beriša.

Deđanski smatra da je dotična informacija u funkciji stvaranja loših odnosa između Rusije i Srbije:

- Rusiji nije pravo što mi osuđujemo agresiju na drugu suverenu zemlju i na taj način poštujemo međunarodno pravo. Ovde je, međutim, konkretno reč o svađanju nas sa Rusijom na priči koja ne postoji.

