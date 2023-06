VLADIMIR ÐUKANOVIĆ: Prelazna vlada

Ovih dana veoma često čujemo jedan od zahteva koji dolazi sa strane opozicije, doduše više one desno nastrojene, a tiče se formiranja nekakve prelazne vlade kao zapravo neke vrste prelaznog rešenja koje će pripremiti izbore. Naravno, ovakav zahtev je suvišan, po mnogo čemu neracionalan, a red je da ljudima pojasnimo i zašto.

Prelazne vlade najčešće se formiraju u periodima teških političkih kriza ili prilikom revolucionarnih promena vlasti i njihov prioritetni zadatak je da stabilizuju stanje u državi, odnosno da sistem počne s funkcionisanjem posle žestokih političkih promena. Tako nešto u Srbiji se svakako ne događa. Vlada je stabilna, ima apsolutnu podršku u parlamentu i samim tim nema nikakvih potreba za bilo kakvom prelaznom vladom. Ukoliko neko smatra da postoji potreba za nekom drugom vladom, neka nas obavesti da ima 126 poslanika i neka predloži mandatara kome bi predsednik Srbije eventualno poverio mandat da sastavi novu vladu. Drugo, van pameti je izglasavati vladu koja bi bila oročena na godinu dana i koja bi se čitavu godinu bavila samo pripremom izbora. Vlada je izvršni organ koja mora da brine o poljoprivredi, finansijama, privredi, energetici, a ne samo o izborima, te je sam po sebi ovako formulisan zahtev besmislen.

Formiranje prelazne vlade bilo bi i krajnje nepravedno prema biračima koji su glasali za političke stranke koje sada čine vlast. Naime, od samih izbora prošlo je svega godinu dana. Po kojoj logici bi u fotelju ministra trebalo da sedne neko za koga građani Srbije nisu nikad čuli, odnosno koga opcija koja je dobila najveće poverenje građana ne kandiduje? To je ozbiljna prevara prema biračima. Praktično, to bi značilo da neko sedne u ministarsku fotelju bez ikakvih izbora i da odlučuje o sudbini građana, što je nonsens. Da bi takva vlada zaživela, takođe je važno naglasiti, ona bi morala da dobije podršku u parlamentu i da je narodni poslanici tokom njenog mandata podržavaju. Kako to obezbediti? Evo, moja malenkost je narodni poslanik i ja vrlo iskreno naglašavam da čak i kada bi Vučić napravio neki kompromis u tom pravcu sa opozicijom, što je inače nemoguće da se dogodi, lično ne bih glasao za formiranje takve vlade, a ubeđen sam da bi i najveći broj mojih stranačkih kolega takođe učinio isto kao ja, jer to bi bila prevara prema našim biračima. Nema te sile koja bi me naterala da glasam za takvu svinjariju. Jer čemu izbori ako će neko do vlasti da dođe bez izbora?

Na kraju, svakako da postoji ozbiljna opasnost da takvom vladom ne bi upravljao niko drugo do određeni ambasadori, odnosno strani faktor. Većina ministara bi trčala na brifinge i po zadatke do raznih ekselencija i tu Srbija praktično ne bi postojala. Dakle, da se zaključi, prelazna vlada ne dolazi u obzir i onima koji to predlažu bolje je da na to što pre zaborave. O izbornim uslovima, ako im je stalo, kao i do sada uvek možemo da razgovaramo, sa strancima ili bez stranaca kao posrednicima. Možemo i posebna nadzorna tela za izbore da pravimo, da razgovaramo o medijskim uslovima, ma o čemu god gospoda u opoziciji požele. Ono o čemu nema razgovora je to da se bez izbora dolazi do vlasti. Samim tim, ako mogu da izvedu revoluciju, pa onda da prave prelaznu vladu, slobodno im je na volju. Ukoliko ne mogu, imaju lepo priliku da dođu i da se dogovaraju i sve na fin i normalan način da se okonča. Vrata su im širom otvorena.