"NE RADI NAM GPS, BRALI SMO PEČURKE"?! Predsednik Vučić detaljno o Kurtijevim specijalcima! Spremni da damo sve snimke i dokaze

BEOGRAD - "Ne radi nam GPS, brali smo pečurke... A na durbin i dvogled ne umemo da gledamo", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na današnjoj zajedničkoj konferenciji s predsednicom Slovenije u Palati Srbija odgovarajući na novinarska pitanja povodom jučerašnjeg upada Kurtijevih specijalaca duboko u teritoriju centralne Srbije.

On je izjavio danas da je predstavnicima Kvinte preneo da je Beograd spreman da ponudi sve snimke i dokaze iz kojih bi bilo jasno da su trojica kosovskih policajaca uhapšena duboko na teritoriji centralne Srbije a ne na teritoriji pokajine Kosovo.

Nakon razgovora sa slovenačkom predsednicom Natašom Pirc Musar, Vučić je rekao da je ponudio snimke svih aktivnosti i vojske i policije, jer nema razloga da se bilo šta krije.

"Ponudili smo i osobe koje su izvele hapšenje. Neka dovedu svoje poligrafiste i neka ih pitaju dva pitanja. Da li su učestvovali u hapšenju i da li se hapšenje dogodilo u centralnoj Srbiji ili na Kosovu. Niko to nije odbio", rekao je Vučić.

On je dodao da srpske snage bezbednosti nikada nisu prelazile administrativnu liniju jer imaju takvo naređenje, kao i da je to moguće proveriti i sa Kforom.

O jutrošnjem sastanku s Kvintom

- Kao što znate, mi se držimo Povelje UN i Rezolucije 1244, a razgovarali smo i o novim zabranama za ulaz robe i vozila sa srpskim tablicama, ali i kako da se deeskalira situacija... Kao što znate, Srbija nije učinila ništa da eskalira situaciju i da podsetim da nije upucan nijedan Albanac već šestoro Srba, takođe protesti su mirni i nije upucan nijedan Albanac nego povređena dvojica Srba Radoš i Dušan za koje su svi rekli, čak i NATO, da ljudi nisu ništa uradili pa pitam zašto su onda još u pritvoru kad nisu ništa uradili.

Naše snage bezbednosti nikad nisu prekoračile liniju, to može da potvrdi i Kfor

Rekao je i da se sa Kvintom razgovaralo i o jučerašnjoj situaciji na teritoriji centralne Srbije. Predsednik je tim povodom pojasnio da srpske snage bezbednosti nikad nisu prekoračile administrativnu liniju a to može da se proveri i kod Kfora koji će to da potvrdi. Kao i da nikad nisu prekršile Vojno-tehnički sporazum za koji Kurtijeva policija misli da joj se može da ga ovako krši. On je rekao i koliko su pomenuta lica, inače juče uhapšena bez ijednog ispaljenog metka, zašla u dubinu teritorije centralne Srbije te naglasio i da su naše snage bile udaljene tačno 19 km kopnenom a 4,1 km vazdušnom linijom od administrativne linije.

- Ponudili smo Kvinti i spremni smo da pružimo sve snimke tzv. rekord log i Vojske i policije, a ponuđeno je i da ljudi koji su ih priveli pred stručnjacima poligrafistima posvedoče gde su ih tačno uhapsili bez ispaljenog metka... - dodao je Vučić.

Pomenuo je i Kurtijevo "objašnjenje" da su navodno zašli 300 metara pa rekao da svi znamo koliko je njemu istina inače draga...

Vučić: Na severu KiM noću sve vri, nadam se da će EU moći da urazumi Prištinu - Noću ne mogu da spavam jer znam šta se tamo noću dešava, na severu KiM... sve vri, siti su Kurtija, čak i deca od 12-13 i 14 spremna su da poginu, a to moramo da sprečimo!, rekao je predsednik na zajedničkoj konferenciji.

