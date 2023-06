ČOVEK KOJI JE PRIJAVIO SMRTONOSNI PAKT HITNE POMOĆI I POGREBNIKA pa prošao golgotu: Sumnjam da će ovde pravda biti zadovoljena

Oni koji dobro pamte i koje sećanje i dalje dobro služi, znaju za doktora Borka Josifovskog, nekadašnjeg direktora Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd, koji je 2005. godine ukazao je na ilegalnu saradnju lekara Hitne pomoći i pogrebnika.

Tada je počela njegova golgota. Viši sud je u oktobru 2018. godine odlučio u korist doktora Josifovskog. Međutim godinu dana kasnije, apelacioni sud je ustanovio da, iako je Josifovski, kako je navedeno, „učinio verovatnim da je prema njemu preduzeta štetna radnja“ zbog uzbunjivanja, ipak ne može da ostvari prava po Zakonu o zaštiti uzbunjivača jer se štetna radnja dogodila pre nego što je zakon stupio na snagu u junu 2015. godine.

Ovo je, ukratko, podsećanje na, kako mnogi misle, prvog uzbunjivača u Srbiji, a na ovu temu govorio je u emisiji Puls Srbije dr Borko Josifovski, kardiolog.

- Državne institucije su izvršile progon nadamnom zbog tužbe za trgovanje smrću koje se desilo u Hitnoj pomoći. Tada se desilo nešto zaista monstruozno. Ljudima nije pružena adekvatna pomoć zbog sprege sa pogrebnicima. Tafa je moja krenula golgota - rekao je Josifovski i dodao:

Ovo je sada status kvo. Već tri godine ceo predmet stoji u ustavnom sudu, jer to je poslednja pravna instanca na kojoj proces može da dobije epilog u zemlji, ali bojim se da to neće biti verovatno. Već nekoliko puta sam upućivao žalbe zbog drugih slučajeva. Mene tu zastupa pravni tim Pištaljke koji je bio sa mnom sve vreme tokom suđenja koje traje već godinama. Bilo koji odgovor očekujemo, ali bojim se da će ovaj slučaj dobiti epilog u Strazburu.

Podsetio je zbog čega je odbio mesto šefa antikorupcijsog tima u ministarstvu zdravlja:

- Te 2018. meni je bilo ponuđeno da budem šef antikorupcijskog tima u minstarstvu zdravlja. Ja sam rekao da nisam policajac i da ne smatram da kao lekar treba da se bavi takvim stvarima. Tu nije bilo moje mesto. To je protumačeno drugačije i zato se država posle žalila. Apelacioni sud je odlučio da sam ja progonjen, ali da ne može da se primeni zakon o zaštiti uzbunjivača, jer je on donesen kasnije. Svaki uzbinjivač nailazi na gubitak posla i to je egzistencijalna prepreka koja ga izbacuje iz koloseka. Što se mene tiče nije bilo moguće vratiti se u regularne tokove, jer je sistem zauzeo front protiv mene.

