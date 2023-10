FAMOZNO SVETISLAV BASARA: ŠOKOVI

Onima koji u sredu uveče nisu gledali gostovanje advokata Seada Spahovića na televizoru N1 toplo preporučujem da u bespuću internetske zbilje pronađu snimak emisije „Newsnight“ i da je pogledaju, najbolje bi bilo dvaput-triput.

Spahović je u dvadesetak minuta razgovora razvejao mnoge pozicione i opozicione magle i oduvao silne pičkine dimove koji se lažno predstavljaju kao aerozagađnje, iako jesu zagađenje, ali ne vazduha, nego umova.

Pretpostavljam - mada ne garantujem za tačnost informacije, nisam se uključio na početku - da je povod za razgovor sa Spahovićem bilo apšenje Milana Radoičića i promptno puštanje iz pritvora, posle čega je - ponovo pretpostavljam - trebalo da usledi oseravanje po Vučiću i upisivanje krivice na njegov raboš.

Spahović se, međutim, nije dao navesti na N jediničinu vodenicu, što uopšte ne znači da je Sead Vučićev fan. Daleko od toga, znam čoveka. Štaviše, rekao je šarmantnoj voditeljki da će, ako treba, protiv Vučića reći sve što N1 želi da kaže, ali da će o temi govoriti kao pravnik i slobodnomisleći čovek.

Prvi šok za voditeljku, N jedinicu i N jediničin auditorijum usledio je kad je Spahović rekao - i pravničkim jezikom obrazložio - da je puštanje Radoičića iz pritvora ispravan sudijski postupak, da bi potom šokirao i napredpomenuti i esenesovski publikum podastiruću prostu činjenicu da u KZ Srbije ne postoji krivično delo „organizovanje paravojne formacije“. (Cinik bi rekao, pa nije KZ lud da seče granu na kojoj sedi.)

Potom je Spahović šokirao vaskoliko srbstvo, sudstvo i tužibapstvo ukazivanjem da je besmislena kuknjava nad spoljašnjim pritiscima da bi se sprovodili zakoni Srbije, a da je za Radoičićev paravojni poduhvat nadležan sud u Prištini, a pošto je prištinski sud lažni sud, onda Sud za organizovani kriminal i ratne zločine u Ustaničkoj, bez obzira na to gde su ta dela izvršena.. Ne, dakle, Više javno tužibaptsvo - kome je slučaj dopao - nego Tužibapstvo za organizovani kriminal.

Na kraju je sve šokirao - iako niko nije bio šokiran jer to i vrapci znaju - rekavši da otprilike 90% populacije Srbije podržava oslobodilačke akcije poput one u Banjskoj, ali pod uslovom da u njima učestvuje neko drugi - što dalje od guzice, to bliže srcu, kužite, stari moji.

Samo što se sveopšta srbska javnost oporavila od šokova, usledio je novi šok. Spahović je rekao da je u Srbiji patriotizam vrhunska vrednost i kao takav iznad zakona i ustava. Vrapci nisu bili šokirani; oni to odavno znaju.

Šarmantna voditeljka je ponovo pokušala da navede Spahovića na N jediničnu vodenicu - i tanak led - postavljajući mu pitanja, a da možda sve to skupa nije zato što „narod“ nije u prilici se „pravovremeno i objektivno informiše“.

Šta je Spahović rekao, obavestite se na portalu N1, sad poslušajte šta ću ja reći: Narod hoće upravo ovo i ovakvo informisanje i hteće ga sve dok se (o kukovom letu) ne pojavi opozicija čiji će stavovi o patriotizmu, NATO, EU i ostalim neuralgičnim pitanjima biti dijametralno suprotni od vladajućih. I to bi bilo to. Dosta je bilo šokova za danas.