MINISTAR VUČEVIĆ OTVORIO MANIFESTACIJU U TOPOLI: OPET NAS JE KARAĐORĐE SABRAO, OVAJ PUT U BORBU ZA OČUVANJE

Potpresednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević otvorio je danas manifestaciju izvornog narodnog stvaralaštva u Topoli.

Ova manifestacija koja je posvećena berbi grožđa i vinu, po kome je taj kraj prepoznatljiv, kao i narodnom stvaralaštvu, svakog oktobra u tom šumadijskom mestu okuplja mnogobrojne učesnike i posetioce.

Ministar Vučević, otvarajući manifestaciju, poželeo je srećnu berbu i srećnu godinu domaćinima ovog kraja.

- Opet nas je Šumadija, Topola, Oplenac, opet nas je Karađorđe sabrao, okupio ovaj put ne u borbu za oslobođenje, ovaj put u borbu za očuvanje. Očuvanje onoga što jesmo i ko smo. Ono što su ne mali broj puta pokušali da nam uzmu, da nam otrgnu iz naše duše, da nas obezglave, da nas slude, da ne znamo ni ko smo ni šta smo, da uvek treba da se divimo više drugima i tuđoj kulturi, tuđim tradicijama i običajima, a da zaboravimo svoje - naglasio je ministar Vučević.

Ovaj sabor zvanično traje 60 godina, dodao je, a po kazanju još je knez Aleksandar Karađorđević ovde u Topoli okupljao ljude da proslavljaju uspešan rod, dobru berbu i buduće dobro vino.

- I zato mora da traje. Mora da teče kao što teče dobro vino. I to niko ne sme da prekine. I zato je vama, dragi domaćini, na vama je velika obaveza. Zajedno sa ovim našim srpskim narodom, zajedno sa Šumadijom, da skupljate, sabirate i čuvate i narod i običaje i tradiciju. I veru. I to niko ne može da nam uzme. I niko ne sme da nam uzme. I dokle god se mi budemo ovde sabrali zajedno pod Oplencem, pod Karađorđem, ja znam da Srbija ima dobre dane, ne zato što smo zaglavljeni u nekoj prošlosti, nego zato što razumemo šta je ono što je sadašnjost i šta je ono što nas čeka u budućnosti - poručio je ministar Vučević.

On je izrazio posebno zadovoljstvo što vidi da su ovde došli ljudi iz svih krajeva gde živi naš narod, ne samo iz Srbije.

- Vidite da su sa nama Srbi i iz Crne Gore, i iz naše Republike Srpske, zajedno sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srpske gospodinom Stevandićem. I to jeste zadatak Šumadije kao centra Srbije da okupi sve Srbe, gde god da žive, i to ne može niko da nam zabrani. Mogu da postoje stotine administrativnih nekih linija, granica, ali mi govorimo istim jezikom, pišemo istim pismom, pripadamo istoj kulturi i veri. I to će nas uvek spajati - istakao je ministar Vučević.

Prema njegovim rečima, to je trajno i to je jače od svake barijere, granice, od svake zabrane, jer je to nešto što je neraskidivo, nepobedivo i što je od Boga dato.

- Čestitam vam 60 godina očuvanja narodne tradicije i kulture, čestitam vam dobru berbu, radujem se dobrom vinu i radujem se novim saborima, novom okupljanju i radujem se novom životu u Srbiji. Neka svako naše saborovanje bude u ime naše otadžbine, neka bude za Srbiju, za sve njene građane i neka bude za sve Srbe ma gde oni živeli. Živela Topola! Živeo naš slavni Oplenac! Živela Šumadija, centar svih Srba i živela naša jedina otadžbina, jedina država, živela Srbija! - poručio je ministar Vučević na kraju obraćanja.

Predsednik opštine Topola Vladimir Radojković istakao je značaj jubileja ove manifestacije koja je postala nezaobilazno mesto za goste iz zemlje i regiona, ali i njenu važnost za očuvanje tradicija ovog kraja Srbije.

- Želimo odavde iz Topole, Karađorđeve prestonice, želimo da pošaljemo poruku celome svetu da je Srbija stara evropska država koja ima šta da pokaže ostalima i nema čega da se stidi. I ovde ispod spomenika voždu Karađorđu, dajemo zavet da ćemo to čuvati dok god bude nas - poručio je predsednik opštine Topola.

Svakog oktobra, već 60 godina, u Topoli se održava ova manifestacija posvećena berbi grožđa, a istovremeno sa njom i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Tokom tri dana, u centru Topole, duž glavnih ulica, od Vinskog trga preko Vinske ulice do Karađorđevog grada do Oplenca, uz etno štandove, suvenire i proizvode starih zanata, predstavljaju se folklorne i pevačke grupe i instrumentalisti svi sa istim ciljem - da u što izvornijem obliku prikažu narodno stvaralaštvo svoga kraja.