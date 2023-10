VLADIMIR BILČIK: Formiranje ZSO bi smanjilo tenzije na severu i doprinelo napretku dijaloga

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Vladimir Bilčik, govoreći u uzavrelim tenzijama na KiM i situaciji nakon dešavanja u selu Banjska, naglasio je da je izostanak suštinskog dijaloga i dogovora stvorio tešku situaciju, prenosi Pobjeda.

Bilčik je istakao da bi ozbiljan rad na formiranju Zajednice srpskih opština smanjio tentije.

“Jedini put napred jeste istinsko angažovanje obe strane u dijalogu. Povećanje tenzija, nesigurnost koju osjećaju Srbi na Kosovu, su rezultat činjenice da nema napretka u dijalogu. I ovde bih ponovo podvukao da postoji relativno brzo diplomatsko rešenje koje bi pomoglo da se tenzije smanje, a to je ozbiljan rad na Zajednici srpskih opština. To bi pokazalo posvećenost Prištine, i kada bi se to desilo, mislim da bismo videli napredak u dijalogu. Istovremeno, vrlo je jasno da je ono što se desilo u Banjskoj - koncentracija velikih resursa, naoružanja, to nisu mogli da urade pojedinci. Zbog toga nam je potrebna odgovarajuća istraga”, kaže Bilčik u intervjuu za "Pobjedu".

Na pitanje da li podržava stav pojedinih poslanika Evropskog parlamenta koji smatraju da bi EU trebala da razmotri novu strategiju za dijalog Beograda i Prištine, ali i za Zapadni Balkan generalno, Bilčik odgovara negativno.

“Ne, tu ideju definitivno ne podržavam. Mislim da imamo dijalog već nekoliko godina. A posredovanje Evropske unije u dijalogu između Beograda i Prištine je jedina osnova koja ima dugogodišnju i punu podršku svih institucija država članica, a poslednjih godina i SAD i nema razloga za preispitivanje. Jedini put napred jeste istinsko angažovanje obe strane u dijalogu. I naravno, s obzirom na nedavne događaje, to će takođe zahtevati punu, iskrenu istragu o tome šta se dogodilo u Banjskoj. U suštini, ovo je nešto što je u velikoj meri u rukama Srbije i Beograda. Takođe, događaje ne treba koristiti niti zloupotrebljavati. Treba nam onoliko posvećenosti Beograda koliko nam je bilo potrebno od Prištine u samom dijalogu, jer je to jedini temelj koji može dovesti do normalizacije odnosa Beograda i Prištine i koji na kraju može dovesti do napretka ka članstvu u EU”, dodaje Bilčik.

Apeluje na sve strane da sukob ne eskalira, da ne pribegavaju većem nacionalizmu i nacionalističkim potezima i eksploataciji onoga što se desilo u Banjskoj zarad, kako dodaje, kratke, nacionalističke koristi.

“Ovo bi zaista trebalo da bude krajnji razlog da se ozbiljno pozabave tenzijama i da pokušaju da se usredsrede na to kako najbolje da dođe do deeskalacije”, dodao je Bilčik.

Istakao je da dijalog nema alternativu, iako do sada korišćena strategija nije dala rezultate.

Prema njegovim rečima, dijalog sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem je veoma težak.

“Ta strategija je plodonosna. Veoma je plodonosna u meri u kojoj dijalog postoji već više od jedne decenije. Ovo nije novi proces. I taj proces je dobio na intenzitetu, suštinski, u konkretnim sporazumima i dokumentima koji su napravljeni, uključujući i one u Ohridu ranije ove godine. Svi su itekako svesni šta su otvorena pitanja, svi su svesni šta treba da se uradi. Ono što nam u ovom trenutku nedostaje je jasna i puna posvećenost svih strana da to zaista i uradimo. A to uključuje i osnivanje Zajednice srpskih opština. To je jedno pitanje koje Beograd zaista traži i koje smo čekali da Priština reši. Ali ovi pregovori su bili izuzetno, izuzetno teški sa Aljbinom Kurtijem. I to govorim kao neko ko je veoma otvoreno kritičan prema srpskoj strani po mnogim pitanjima, ali mislim da kada je u pitanju dijalog, zaista treba pažljivo da sagledamo situaciju i u Beogradu i u Prištini”, kaže Bilčik.

Slaže se da je u ovom trenutku fokus na Beogradu i da bi trebalo da bude kada je u pitanju istraga onoga što se desilo u Banjskoj.

“U institucijama EU uveliko se raspravlja među državama članicama, o mogućim merama koje bi države članice mogle da preduzmu prema Srbiji. Sve je to na dnevnom redu, ali samo želim da kažem i da pozovem na mirnu analizu. Mi nemamo alternativu dijalogu. Sva pitanja su jasno postavljena, uokvirena, svi znaju koja su otvorena pitanja i šta treba da se uradi. Ono što nedostaje je zaista puno angažovanje i posvećenost obe strane na terenu da se stvari pokrenu. I ovde mislim da treba dobro razmisliti i na nivou Evropske unije kako da najbolje iskoristimo alate koje imamo da bismo bili sigurni da partneri preduzimaju akcije zarad ekonomske koristi, finansijske koristi, društvene koristi, da se dođe do normalizacije međusobnih odnosa kako bi ljudi zaista mogli da gledaju u evropsku budućnost i da ne žive u stalnom strahu, stalnim tenzijama i stalnom fokusu na ono što je zaista otvoreno pitanje već više od dve decenije”, ističe Bilčik.

Dodaje da je vreme da se krene dalje i da Balkanu ne treba još jedan sukob.

“Zaista nam je potrebno mirno rešenje za pregovaračkim stolom. A dijalog je jedini put napred. Tako da sam izuzetno oprezan i obeshrabrio bih bilo kakve pozive da se preispita ili promeni strategija jer ne postoji kredibilan „plan B“. I svako ko zaista poziva na ovo, mislim da dodatno podriva sam dijalog, koji vidim kao jedino rešenje”, kaže Bilčik.

Na pitanje ko je kriv za događaje u Banjskoj, Bilčik kaže da to nije nikada crno-belo i da je situacija i više nego komplikovana.

“Za tango je potrebno dvoje i slika nije crno-bela, već je situacija veoma složena. Ali istina je – u regionu su sve veće tenzije. Pojavio se sve veći osećaj stvarnog pritiska na svakodnevni život, posebno kod Srba koncentrisanih na severu, koji se često osećaju napušteno, usamljeno i zaista u veoma, veoma neizvesnoj poziciji u pogledu toga kako da nastave sa svakodnevnim životom. A to je rezultat činjenice da nema napretka u dijalogu. I ovde bih ponovo podvukao da postoji relativno brzo diplomatsko rešenje koje bi pomoglo da se tenzije smanje, a to je ozbiljan rad na Zajednici srpskih opština. To bi pokazalo posvećenost Prištine, i kada bi se to desilo, mislim da bismo videli napredak u dijalogu”, rekao je Bilčik.

Dodao je da ne želi da upirem prstom u jednu stranu, niti da branim drugu stranu.

“Mislim da je ovo ne doprinosi smirivanju stvari. Doprinosi daljim tenzijama. Ali da, tenzije su nastajale jer dijalog, dok se odvijao, nije dao rezultate. Neću da donosim bilo kakve zaključke, ali ta istraga mora da bude temeljna, pravda mora da bude zadovoljena i da imamo neke verodostojne odgovore u pogledu toga šta se desilo. Mislim da je Srbija nekoliko poslednjih godina stekla međunarodni kredibilitet, u smislu praktične posvećenosti dijalogu, za razliku od vlade koju vodi Aljbin Kurti. Na Kosovu od njegovog dolaska na vlast, sve je više pitanja o posvećenosti vlade dijalogu. Postoje stvari koje se moraju rešavati na terenu u dijalogu, jer se ne radi o priznavanju kao polaznoj tački, već o pokušaju da se reše praktična pitanja za svakodnevni život ljudi koji žive na Kosovu, kako bi se osećali bezbedno. I sve te stvari zaista moraju da budu u fokusu dijaloga, i mislim da je važan deo odgovora Zajednica srpskih opština. Dakle, to je zaista problem na strani Prištine”, kaže Bilčik.

Kurir.rs/Kosovo Online