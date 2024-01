VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Akušersko nasilje

Šta god podrazumevala novosmišljena kovanica „Akušersko nasilje“, bar po onome kako je njeni promoteri plasiraju, više je nego očigledno da to što se sa istom čini u javnom prostoru nije dobronamerno. Ispada da su ginekolozi zapravo listom nasilni ljudi koji jedva čekaju da dođe neka trudnica pred porođaj i da joj skaču po stomaku ili da maltretiraju trudnicu dok plod ne umre. Razumljivo, svakog je pogodilo to što se dogodilo u Sremskoj Mitrovici, jer izgubiti dete koje željno iščekuješ je nešto najstrašnije za roditelje. Ne bih da ulazim u detalje onog što se dogodilo u Sremskoj Mitrovici, jer svakako i okrivljeni ima pravo na odbranu, a njegovu verziju bar niko dosad nije čuo. Ukoliko je zaista bio do te mere bahat i nesavestan, kako su mediji preneli, zaslužio je najgoru moguću kaznu i da robija dok je sveta i veka.

Ono što je najodvratnije u svemu ovome je ponovni pokušaj politizacije jedne tragedije, poput one koja se dogodila u OŠ „Vladislav Ribnikar“, i u Duboni i Malom Orašju. Ispada da je vlast kriva zbog, kako navode neki, sve učestalijeg akušerskog nasilja, šta god da podrazumevaju pod tim terminom. Da sve bude još gore, poziva se na demonstracije, mitinge, smenu vlasti, zato što je lekar, ginekolog, uradio to što je uradio, bez obzira na to što je država reagovala i istog uhapsila. Zapravo, nikom nije jasno šta ti ljudi koji su sebi dali za pravo da demonstriraju zbog tragedije u sremskomitrovačkom porodilištu žele. Primera umiranja dece tokom porođaja, da li zbog greške lekara ili zbog nečeg drugog, imali smo i dosad. Imali smo širom sveta. Imamo i široko rasprostranjene sumnje da je bilo trgovine decom, odnosno da je roditeljima prijavljivano da im je dete umrlo na porođaju, ali da postoji sumnja da je namerno zamenjeno i prodato. Ipak, uprkos svemu tome, još nikom nije palo na pamet da bude do te mere blesav i monstrum da optuži vlast zbog nemara lekara. Ovo je zaista prvi put i radi se o apsolutnom ludilu. Tim pre je to ludilo, jer sama vlast je uložila ogroman novac u podsticaj nataliteta, u renoviranja i izgradnju porodilišta, u davanja ozbiljnih novčanih iznosa za svako novorođeno dete, pa je samim tim ludilo kriviti vlast za nemar lekara. Čini mi se da lagano dolazimo u fazu da, šta god da se dogodi, pronaći će se neka grupica fanatizovanih ljudi koja će pronaći nešto da bi napala vlast. Traži se najmanji mogući povod, a posebno dobro dođe neka ozbiljna tragedija, kako bi se narod pozivao na ulice. Zanimljivo je da se prilikom svake tragedije izmisli neki nova kovanica, poput ove „Akušersko nasilje“, valjda da bi se stavilo do znanja kako u Srbiji u svim sferama vlada neko nasilje. Posebno su na udaru oblasti koje široke narodne mase koriste, poput zdravstva, prosveta i sl. jer tako se sistem najbolje razara. Kada se izgubi poverenje u institucije u tim sferama društvenog života, sistem se bukvalno raspada kao kula od karata. Otuda je sada nastala povika na sve lekare, zato se ciljano traži linč lekara, a ide se logikom da zbog lošeg Nikole mrzimo Svetog Nikolu. Bilo kakvo stajanje u odbranu lekara smatra se odbranom zločina, tako da se retko ko i usudi da nešto pozitivno kaže za naše lekare, jer se ciljano napravio ambijent da su svi lekari zločinci, a takvima ih je napravila vlast koja podržava zločin.