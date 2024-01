MILOŠ VEĆ GODINU ŽIVI U KAMPERU KOJI JE SAM NAPRAVIO PRE 3! Stan bio preskup pa našao rešenje! Ovako je unutra a ovoliko ga izašao

"Bilo mi je potrebno 6 meseci da napravim ovaj kombi a možda i više da nisam imao tu sreću da moja braća od ujaka imaju radionicu pa sam mogao da koristim njihov alat ali i njihovo znanje", kaže mladi Miloš Prelević dodajući da već godinu živi u kamperu koji je sam napravio pre tri godine jer su stanovi bili preskupi, a on ionako voli prirodu.

Tako da sada može da stanuje gde god poželi i da ide kud ga je volja a da nikad ne plati smeštaj!

On je pokazao i kako je unutra ali i koliko su ga radovi izašli.

foto: Youtube printscreen/Kombina Prelević Miloš

- U celu ovu priču ušao sam otprilike sa nula znanja o struji, vodi, drvetu...Znači, ono, rođen u radijator fazonu!, objašnjava Miloš.

Krevet mu je u kamperu najomiljeniji, nije dužina baš kod kuće, ali je knap, ne može baš da se raširi kao kod kuće, ali to je to. Pokazao je i kako je postigao što bolju dužinu. Dušek je pravljen po meri zbog dimenzija, pa kaže da ga je izašao Boga oca ali da je jako dobar i jako udoban. Mogao je i da smisli krevet koji se sklapa i pomera, ali to nije uradio jer ima mnogo opreme.

Drugi omiljeni deo mu je kuhinja, a magnet mu drži escajg, ima sudoperu, slavinu, skupu i tešku, koju nije morao da kupi, ali mu se sviđa... Voda je tekuća, na pumpu od 12 volti, a šporet na plin... Gore je stavio viseće elemente u koje mu staje sve, a ispod led traku koja mu štedi struju pa kad radi ne mora da pali ostala svetla...

Čista voda dolazi iz tanka od 70 litara, koji je dole, a tu je i tank za prljavu vodu iz sudopere i tuša. Tu mu stoji i mali frižider.

Kako bi mu sve stalo, pokazao je i kako je rešio radni prostor na sklapanje!

Ovde su mi gaće, čarape, neke elektronike, knjige... - Ovde su mi gaće, čarape, neke elektronike, knjige... - pokazao je Miloš ostavu ispod visokog kreveta u koju je natrpao sve i svašta pa kad ju je otvorio da pokaže i sam je ocenio da je sve tu u katastrofalnom stanju!

Na krovu su mu solarni paneli koji napajaju dva akumulatora od po 200 amper sati koji opet napajaju sve u kombiju jer mu je cilj bio da bude što nezavisniji - "of grid". Ako i nema sunca, tri dana ima struje.

Gde se tuširam?

- Ovde se tuširam, tuš je na gas... i isto funkcioniše na pumpu kao i slavina na sudoperi... Ako nema reke u blizini, ne tuširam se i po 5-6 dana. Kad sam napravio kombi, tuširao sam se svaki dan i vode mi je nestalo za tri dana.

Kad god sam u nekom gradu, a postoji prilika, ja se tamo istuširam.

Što se tiče klonje...

Imao sam pre klonju, plastičnu... Bilo je dobro ali morao sam stalno negde da je iznosim jer zauzima puno mesta, a pošto sam većinu vremena u prirodi, to rešavam u prirodi, ašovčić pa zakopam!

Koliko me izašao kombi?

Miloš je savetovao sve koji bi nešto slično da ako nemaju para u startu za sve što žele da za to obavezno ostave namenjeno mesto pa će jednog dana to i dodati.

Troškovi:

foto: Youtube printscreen/Kombina Prelević Miloš

Kurir.rs/SĐP/Youtube Kombina Prelević Miloš