KONFERENCIJA DIGITALNO BANKARSTVO I OSIGURANJE: Oni znaju kako da osigurate budućnost

Lideri iz bankarstva i osiguranja vas čekaju i spremni su da odgovore na sva vaša pitanja koja se tiču vaše finansijske i zdravstvene sigurnosti!

Upoznajte se s novim bankarskim proizvodima, unapređenim paketima osiguranja, digitalnim aplikacijama kojima štedite novac i vreme i drugim inovativnim rešenjima, jer sve to nudi interaktivna Expo zona u okviru treće onlajn konfrencije „Digitalno banklarstvo i osiguranje“.

foto: Shutterstock

Naime, dok traje konferencija, svaki posetilac moći će da „prošeta“ kroz ovu interaktivnu zonu, gde ga na virtuelnom štandu čekaju agenti osiguravajućih kuća i banaka da u direktnom kontaktu iz prve ruke sazna sve što ga zanima.

To možete učiniti na dva načina: danas tokom trajanja konferencije šaljite vaša pitanja u periodu od 10 do 17 časova, i razgovarajte direktno sa agentima putem Zum platforme i četa od 12 do 15 časova.

foto: Shutterstock

Celokupnu konferenciju „Digitalno bankarstvo i osiguranje“ možete pratiti na našim kanalima: portalu Kurir. rs, Fejsbuk stranici i Jutjub kanalu Kurira, a na sajtu događaja digitalno-bankarstvo-osiguranje. adriamediagroup. com imaćete i dodatne mogućnosti.

Ovde vam predstavljamo samo neke od njihovih inovativnih rešenja kojima osiguravate svoje zdravlje i finansije.

Udruženje banaka Srbije IZMIRUJ SVE RAČUNE POMOĆU PLATIMATIKA Kako bi se povećala efikasnost platnog sistema u Srbiji i plaćanje učinilo jeftinijim i jednostavnijim za građane, UBS uz podršku NBS pokrenulo je Platimatik - novi sistem za plaćanje mesečnih računa građana. Pomoću ovog servisa možete na automatizovan način izmirivati redovne mesečne obaveze. Reč je o modelu gde platilac daje saglasnost izdavaocu računa da naplati sredstva s računa platioca. Račun nikako ne može biti zadužen ranije, već na dan dospeća računa, i to za iznos koji je naznačen na samom računu. Sistem Platimatik napravljen je da štedi vreme i novac građana. Korišćenjem Platimatika izbegava se plaćanje provizija, a istovremeno ostvaruje ušteda dobijanjem popusta na redovno izmirenje obaveza.

Addiko banka mRačun - PRAKTIČNO BANKARSTVO Addiko banka predstavlja novo rešenje u svojoj ponudi digitalnih proizvoda koje podrazumeva otvaranje računa u okviru postojeće mobilne aplikacije, putem video-identifikacije korisnika. mRačun se može otvoriti brzo, jednostavno i bezbedno, i to od kuće. Dovoljno je samo imati mobilni telefon i pristup mbanking aplikaciji Addiko banke. - Okolnosti s kojima smo se susreli u prethodnih nekoliko meseci uticale su na to da ljudi sve više menjaju pristup kad su u pitanju svakodnevne aktivnosti, među kojima je i korišćenje bankarskih proizvoda i usluga. U momentu kad se preporučuje opreznost u održavanju društvenih kontakata, ponudili smo savremeno digitalno rešenje koje predstavlja odgovor na ovaj izazov - rekao je Vojislav Lazarević, predsednik IO Addiko banke.

Generali Srbija KUPOVINA POLISE POMOĆU APLIKACIJE Kompanija Generali Srbija je prva na tržištu kreirala mobilnu aplikaciju Polisa na klik. Ona se može besplatno preuzeti sa Google Play i App Store prodavnice. Namenjena je svima koji žele da kupe polisu osiguranja domaćinstva, pomoć na putu, osiguranje kućnih ljubimaca, osiguranje ekrana mobilnog telefona ili međunarodno putno osiguranje onlajn. Aplikacija omogućava: Brzu i jednostavnu kupovinu osiguranja, plaćanje platnom karticom ili uplatnicom

Proveru stanja polise kupljene putem aplikacije

Informacije o potrebnoj dokumentaciji za prijavu štete

Direktan poziv i slanje imejla Kontakt centru Generali osiguranja Srbija

Zvanje hitnih službi

UNIQA U KORAK S TRENDOVIMA Zahvaljujući primeni inovativnih rešenja, klijentima su na raspolaganju 24/7 - od momenta iniciranja ponude, kupovine osiguranja, pa do onlajn prijave šteta, video-procene štete, kao i komunikacije sa zaposlenima u Kontakt centru, koja se, pored standardnih kanala, obavlja i putem Live Chata ili Vibera za prijavu bolesti ili nezgode u inostranstvu. Među prvima u Srbiji, UNIQA je pokrenula veb-šop, koji danas broji više hiljada ugovorenih polisa mesečno, a jedina omogućava osiguranicima da svoje obaveze izmiruju onlajn, bez plaćanja provizije. Pored najsavremenijih aplikacija, UNIQA na virtuelnom Expo štandu predstavlja svoje proizvode koji građanima omogućavaju kvalitetniji i bezbrižniji život, osiguranje domaćinstava i privatno zdravstveno osiguranje.

Wiener Stadtische APLIKACIJA WIENER ZDRAVLJE Wiener Stadtische osiguranje nudi svojim klijentima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja besplatnu aplikaciju Wiener zdravlje. Reč je o aplikaciji koja se preuzima s Google playa i App storea. Pomoću nje možete brzo zakazati lekarski pregled putem telefona, tableta ili računara, razmeniti neophodnu dokumentaciju u elektronskom formatu, pratiti evidenciju zahteva, kao i pregled pokrića. Naše dobrovoljno zdravstveno osiguranje pruža kvalitetnu zdravstvenu uslugu i pokriće troškova lečenja u više od 700 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Moguće je i lečenje u onim ustanovama s kojima Wiener Stadtische osiguranje nema ugovor o saradnji, nakon čega će troškovi medicinskih usluga biti refundirani.

DDOR osiguranje PREDSTAVLJA PAKETE „EPIDEMIK PROTEKT“ DDOR osiguranje je prvo uvelo mogućnost plaćanja premije osiguranja pomoću QR koda, a brzo je reagovalo i u slučaju aktuelne pandemije i ponudilo jedinstvene pakete „Epidemik protekt“. Oni uz životno osiguranje sadrže i kombinaciju naknade za hospitalizaciju zbog epidemije ili pandemije, kao i set različitih vrsta asistencija za najteže trenutke nakon povratka iz bolnice. Ova vrsta dopunskog osiguranja nije ograničena samo na pandemiju kovida 19 i podrazumeva pokriće u slučaju proglašenja bilo koje lokalne ili globalne epidemije/pandemije. Za sve dodatne informacije možete besplatno pozvati Korisnički centar DDOR osiguranja na broj telefona 0800303301.

Mobi Banka BANKA NA MOBILNOM TELEFONU U Mobi Banci bankarstvo je potpuno mobilno. Uz račun Mobi Banke nema više odlaska u ekspozituru, jer banka je uvek s vama na mobilnom telefonu. Nude vam inovativne digitalne bankarske usluge, jednostavne za korišćenje i dostupne bilo kad i bilo gde, a jedna od njih je i Progresiv plus paket. Ukoliko prenesete platu ili deo u minimalnom iznosu od 20.000 dinara u Mobi Banku, uz mesečnu naknadu od 300 dinara dobijate brojne pogodnostima Progresiv plus paketa tekućeg računa. Neke od njih su: Podizanje novca s bankomata svih banaka u zemlji, bez provizije; povoljne uslovi za keš kredit, dozvoljeni minus i kreditnu karticu; razmenu novca po povoljnijem kursu u onlajn menjačnici u aplikaciji i putno osiguranje za vas i članove uže porodice, 30 dana u godini širom sveta.

Banka Intesa NOVA INFORMACIONA PLATFORMA Banka Intesa zauzima vodeću poziciju na tržištu Srbije po ključnim parametrima uspešnosti poslovanja - ukupnom aktivom, kapitalom, kreditima i depozitima klijenata. Sa najvećim brojem izdatih platnih kartica i izvršenih transakcija, Banca Intesa je vodeća i u segmentu kartičarstva i ima najrazvijeniju mrežu POS terminala i bankomata u zemlji. Poslujemo sa 1,34 miliona klijenata u segmentu fizičkih i pravnih lica, kojima su na raspolaganju inovativni proizvodi, vrhunska usluga i spoj razvijene poslovne mreže i digitalnih servisa. Prateći tehnološki napredak, banka je prešla na unapređenu informacionu platformu, koja će joj omogućiti da nastavi s dinamičnom transformacijom svog poslovnog modela i uvede u ponudu najsavremenije proizvode i servise bazirane na digitalnim tehnologijama.

Kurir.rs/ J. Vukić - A. Rebić Foto: Shutterstock

