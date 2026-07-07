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7:37

Pomoć Ukrajini od 70 milijardi evra

Lideri NATO sastaće se danas i sutra u Ankari na samitu. 

Članice NATO trebalo bi na samitu da potvrde svoju podršku Ukrajini i obećaju dodatnu pomoć.

"Za 2026. godinu, saveznici se obavezuju da će Ukrajini obezbediti 70 milijardi evra vojne opreme, pomoći i obuke i potvrđuju svoju suverenu obavezu da će 2027. godine održati barem ekvivalentne nivoe", navodi se u nacrtu zajedničke deklaracije.

Deo finansiranja će doći iz postojećih bilateralnih obaveza i kreditnog aranžmana EU koji stavlja 60 milijardi evra na raspolaganje za ukrajinska odbrambena ulaganja i kupovinu za period 2026-2027. ; Ne očekuje se da će SAD dati finansijski doprinos, prenosi Rojters.

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