POČINJE DVODNEVNI SAMIT NATO U TURSKOJ: Saveznici se obavezuju da će Ukrajini obezbediti 70 milijardi evra vojne pomoći
Lideri NATO sastaće se u utorak i sredu, 7. i 8. jula u Ankari na samitu u pozadini rata na Bliskom istoku i kritika američkog predsednika Donalda Trampa upućenih alijansi i njenim članicama.
Na samitu će biti lideri iz 32 zemlje članice NATO-a.
Očekuje se da će se večeras liderima pridružiti ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, južnokorejski predsednik Li Džae Mjung, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.
Članice NATO trebalo bi na samitu da potvrde svoju podršku Ukrajini i obećaju dodatnu pomoć.
Pomoć Ukrajini od 70 milijardi evra
Lideri NATO sastaće se danas i sutra u Ankari na samitu.
Članice NATO trebalo bi na samitu da potvrde svoju podršku Ukrajini i obećaju dodatnu pomoć.
"Za 2026. godinu, saveznici se obavezuju da će Ukrajini obezbediti 70 milijardi evra vojne opreme, pomoći i obuke i potvrđuju svoju suverenu obavezu da će 2027. godine održati barem ekvivalentne nivoe", navodi se u nacrtu zajedničke deklaracije.
Deo finansiranja će doći iz postojećih bilateralnih obaveza i kreditnog aranžmana EU koji stavlja 60 milijardi evra na raspolaganje za ukrajinska odbrambena ulaganja i kupovinu za period 2026-2027. ; Ne očekuje se da će SAD dati finansijski doprinos, prenosi Rojters.