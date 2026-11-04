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Najmanje osam pripadnika snaga bezbednosti ubijeno je u Nigeriji, u zasedi postavljenoj policijskom konvoju, saopštili su predstavnici lokalnih dobrovoljačkih odbrambenih grupa.

Među poginulima pet policajaca

"Među poginulima su pet policajaca i tri pripadnika Garde za zaštitu zajednice u Zamfari, odnosno dobrovoljačke grupe koju podržava država i koja pomaže u bezbednosnim operacijama", rekao je komandant te grupe Laval Haruna, prenosi Rojters.

Abubakar Isa, pripadnik Garde, naveo je da su napadači otvorili vatru na minibus sa 15 sedišta u kojem se nalazio tim snaga bezbednosti, pri čemu je vozilo uništeno.

Napadači zaplenili pet pušaka AK-47

Prema policijskom saopštenju, policija je kasnije pronašla tela pet policajaca, spasila još sedam osoba, dok su dva ranjena policajca evakuisana radi pružanja medicinske pomoći.

Iz policije su naveli da su napadači zaplenili pet automatskih pušaka AK-47.

Pojedini policajci navodno oteti

Jedan policajac je za Rojters izjavio da su napadači oteli određeni broj policajaca, mada vlasti još nisu potvrdile koliko se njih vodi kao nestalo.

Drugi policajac je za Rojters rekao da su banditi oteli nekoliko policajaca i odveli ih na nepoznatu lokaciju.