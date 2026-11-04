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Jedna nevladina organizacija iz severne Grčke, optužena za zloupotrebu kampanja za prikupljanje pomoći deci oboleloj od raka, navodno je preusmeravala donacije na privatne račune, uplate za klađenje, kao i u kompanije povezane sa rukovodstvom te organizacije, preneo je danas Katimerini, pozivajući se na rezultate policijske istrage.

Dokumentovane 92 kampanje za pomoć deci

Kako se navodi, istražitelji su dokumentovali 92 kampanje koje je pokrenula organizacija "Paidiki Hara" ("Dečja radost"), a koje su se odnosile na 55 dece.

Trideset pet roditelja izjavilo je nadležnim organima da nisu znali da su donacije, uplaćene putem sistema IRIS, završavale na privatnim računima ili na Pejpal nalogu pomenute nevladine organizacije.

Porodice dobile znatno manje od prikupljenog novca

Prema nalazima istrage, porodice su dobile oko 1,12 miliona evra, dok je sama organizacija zabeležila priliv donacija u iznosu od 3,99 miliona evra.

Istražitelji procenjuju da je više od 250.000 evra, za koje se sumnja da su pronevereni, uloženo u dva amaterska fudbalska kluba u oblasti Pijerija.

Sumnje u nameštanje utakmica i klađenje

Slučaj takođe obuhvata sumnje u nameštanje utakmica i aktivnosti vezane za klađenje, kao i poruke u kojima se govori o isplatama s ciljem uticanja na ishod jedne utakmice u septembru 2026. godine.

Sudska dokumentacija sadrži detalje o uplatama za klađenje koje je vršio optuženi rukovodilac.

Prema navodima istražitelja, ti iznosi nisu bili u skladu sa njegovim prijavljenim prihodima.

(Kurir.rs/Tanjug)

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